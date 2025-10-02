Резня произошла в синагоге в Манчестере: сообщают о нескольких людях с ножевыми ранениями
Киев • УНН
В Манчестере произошла резня в синагоге, несколько человек получили ножевые ранения. Мэр Манчестера Энди Бернем назвал это "серьезным инцидентом", но добавил, что непосредственная опасность миновала.
В Манчестере в Великобритании произошла резня в синагоге, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Полиция реагирует на сообщения о резне в синагоге в Крампсолле в Манчестере. Полиция Большого Манчестера сообщила, что они находятся на месте.
Полиция считает, что несколько человек получили ножевые ранения.
Мэр Манчестера Энди Бернем назвал это "серьезным инцидентом".
Бернем советует людям "избегать этого района".
"В то же время, я могу дать определенную гарантию, что непосредственная опасность, похоже, миновала", - добавил он.
Он сказал, что с инцидентом "эффективно" справились те, кто был на месте, и полиция Большого Манчестера.
Служба скорой помощи подтвердила серьезный инцидент.
"После сообщений об инциденте на Миддлтон-роуд в Крампсолле, служба направила ресурсы на место происшествия. Сейчас мы оцениваем ситуацию и сотрудничаем с другими сотрудниками служб экстренной помощи. Наш приоритет - обеспечить людям необходимую медицинскую помощь как можно быстрее", - говорится в заявлении службы.
Инцидент в Манчестере произошел в Йом-Кипур – самый святой день в еврейском религиозном календаре. Большое количество евреев посещает синагоги и постится в этот день.
В результате резни в Нидерландах погибли два человека, еще двое – ранены: что известно об инциденте21.05.25, 17:46 • 2827 просмотров