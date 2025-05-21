В результате резни в Нидерландах погибли два человека, еще двое – ранены: что известно об инциденте

Утром, 21 мая, два человека погибли в результате инцидента с ножевой резней в доме на улице Фанни Бланкерс-Кенлаан в городе Хуфдорп. Правоохранители вынуждены были стрелять на месте происшествия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную Генеральную прокуратуру.

Детали

Около 6:05 утра полиция получила сообщение о драке в доме на улице Фанни Бланкерс-Кенлаан в Хуфдорп. В 6:15 утра полицейские обнаружили двух человек, причастных к насильственному инциденту. Оба человека скончались. Во время инцидента полиция стреляла. Двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что утром в нидерландском городе Хуфдорп произошла резня, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе полицейский. На месте происшествия работали медики, район был оцеплен.