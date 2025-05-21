Внаслідок різанини в Нідерландах загинули двоє людей, ще двоє – поранені: що відомо про інцидент
Київ • УНН
21 травня у нідерландському Хуфдорпі сталась різанина. Двоє людей загинули, поліція була змушена застосувати зброю, двоє поліцейських отримали поранення та госпіталізовані.
Зранку, 21 травня, двоє людей загинули внаслідок інциденту з ножовою різаниною у будинку на вулиці Фанні Бланкерс-Кенлаан у місті Хуфдорп. Правоохоронці змушені були стріляти на місці події.
Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеву Генеральну прокуратуру.
Деталі
Близько 6:05 ранку поліція отримала повідомлення про бійку в будинку на вулиці Фанні Бланкерс-Кенлаан у Хуфдорп О 6:15 ранку поліцейські виявили двох осіб, причетних до насильницького інциденту. Обидві особи померли. Під час інциденту поліція стріляла. Двоє поліцейських отримали поранення та були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що вранці у нідерландському місті Хуфдорп сталась різанина, внаслідок якої постраждало декілька людей, в тому числі поліцейський. На місці події працювали медики, район було оточено.