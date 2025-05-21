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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Внаслідок різанини в Нідерландах загинули двоє людей, ще двоє – поранені: що відомо про інцидент

Київ • УНН

 • 126 перегляди

21 травня у нідерландському Хуфдорпі сталась різанина. Двоє людей загинули, поліція була змушена застосувати зброю, двоє поліцейських отримали поранення та госпіталізовані.

Внаслідок різанини в Нідерландах загинули двоє людей, ще двоє – поранені: що відомо про інцидент

Зранку, 21 травня, двоє людей загинули внаслідок інциденту з ножовою різаниною у будинку на вулиці Фанні Бланкерс-Кенлаан у місті Хуфдорп. Правоохоронці змушені були стріляти на місці події.

Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеву Генеральну прокуратуру.

Деталі

Близько 6:05 ранку поліція отримала повідомлення про бійку в будинку на вулиці Фанні Бланкерс-Кенлаан у Хуфдорп О 6:15 ранку поліцейські виявили двох осіб, причетних до насильницького інциденту. Обидві особи померли. Під час інциденту поліція стріляла. Двоє поліцейських отримали поранення та були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що вранці у нідерландському місті Хуфдорп сталась різанина, внаслідок якої постраждало декілька людей, в тому числі поліцейський. На місці події працювали медики, район було оточено.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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