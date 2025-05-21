У Нідерландах сталася різанина: є поранені, серед них поліцейський

Зранку у нідерландському місті Хуфдорп кілька людей постраждали внаслідок інциденту з ножем, серед них поліцейський. Про це пише NH, передає УНН.

Деталі

"Декілька людей отримали ножові поранення внаслідок інциденту на вулиці Фанні Бланкерс-Коенлан у Хуфдорп невдовзі після 6:00 ранку (за місцевим часом). Також постраждав співробітник поліції", - пише видання.

На фотографіях з місця видно, як співробітники екстрених служб входять до будинку на цій вулиці. Велику територію навколо будинку оточено, зазначає видання.

На вулиці, як повідомляється, очікували близько п'яти машин швидкої допомоги та було помітно кілька нош для транспортування постраждалих. Окрім того, за повідомленням, на гелікоптері висадилися дві бригади травматологів. Тяжкість травм постраждалих поки невідома.

На фотографіях з місця також зображено "поліцейську машину, залиту кров'ю", пише видання. Речник поліції, як зазначається, поки що не зміг повідомити, що саме сталося.

Нагадаємо

В Амстердамі 27 березня стався напад з ножем, внаслідок якого постраждало п'ятеро людей. Нападника затримали.

Згодом поліція Амстердама встановила особу чоловіка, підозрюваного у нападі з ножем на п'ятьох людей - ним виявився 30-річний українець з Донецької області, мотиви злочину лишалися невідомими.

