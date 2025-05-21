В Нидерландах произошла резня: есть раненые, среди них полицейский

Утром в нидерландском городе Хуфдорп несколько человек пострадали в результате инцидента с ножом, среди них полицейский. Об этом пишет NH, передает УНН.

Детали

"Несколько человек получили ножевые ранения в результате инцидента на улице Фанни Бланкерс-Коэнлан в Хуфдорп вскоре после 6:00 утра (по местному времени). Также пострадал сотрудник полиции", - пишет издание.

На фотографиях с места видно, как сотрудники экстренных служб входят в дом на этой улице. Большая территория вокруг дома оцеплена, отмечает издание.

На улице, как сообщается, ожидали около пяти машин скорой помощи и было заметно несколько носилок для транспортировки пострадавших. Кроме того, по сообщению, на вертолете высадились две бригады травматологов. Тяжесть травм пострадавших пока неизвестна.

На фотографиях с места также изображена "полицейская машина, залитая кровью", пишет издание. Представитель полиции, как отмечается, пока что не смог сообщить, что именно произошло.

Напомним

В Амстердаме 27 марта произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали пять человек. Нападавший задержан.

Впоследствии полиция Амстердама установила личность мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на пятерых человек - им оказался 30-летний украинец из Донецкой области, мотивы преступления оставались неизвестными.

