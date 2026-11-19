Олександр Клименко та Семен Кривонос

Гучні антикорупційні розслідування, медійні кампанії, відсутність процесуальних рішень щодо фігурантів справ та можливе використання кримінальних проваджень як інструменту політичного впливу. Ці та інші питання до роботи Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури порушив генерал-майор СБУ Сергій Дука під час засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії. У підсумку на наступне засідання, яке заплановане на 23 листопада, викликали керівників НАБУ і САП. УНН зібрав ключові питання, на які антикорупційним органам доведеться відповісти.

Виступ генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуки на засіданні парламентської ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану тривав майже 4 години. Обговорення вийшло далеко за межі справи "Карфаген-2", у якій Дука є підозрюваним. Генерал поставив низку питань, які стосувалися принципів роботи антикорупційної системи, дотримання процесуальних гарантій та можливих наслідків публічних кампаній антикорупціонерів для міжнародної репутації України. Крім того, була озвучена інформація, яка ставить під сумнів доброчесність керівників НАБУ і САП Семена Кривоноса та Олександра Клименка.

При цьому Дука окремо наголосив, що конфлікту між СБУ та НАБУ як державними інституціями немає. За його словами, кожен правоохоронний орган виконує свої завдання, однак методи реалізації цих повноважень мають відповідати закону.

"Є питання в тому, як вони її виконують, для чого і з якою метою", – заявив генерал.

Він наголосив, що справу проти себе вважає помстою за розслідування, які його департамент проводив проти деяких детективів НАБУ та керівництва антикорупційних органів.

Фільми НАБУ: інформування суспільства чи інструмент репутаційного тиску?

Генерал-майор звернув увагу на те, що антикорупційні органи створюють масштабні медійні кампанії довкола своїх розслідувань. Фільми супроводжуються гучними заявами про викриття корупції, а перед їхньою публікацією дружні до НАБУ і САП медіа підігрівали суспільний інтерес до конкретної теми. Водночас, за його оцінкою, суспільство не отримує зрозумілу інформацію про подальший процесуальний результат таких гучних розслідувань.

"Всі добре зрежисовані фільми, вони нічим не закінчуються, для держави немає зиску від цього, а на міжнародній арені наша країна виступає як сама корупційна в світі держава. Чим користуються, у тому числі, російські ЗМІ", – наголосив Дука.

Він також поставив питання про час оприлюднення резонансних матеріалів, який, за його спостереженнями, нерідко збігається з важливими міжнародними переговорами керівництва держави.

"У мене питання до антикорупціонерів: чому постійно під час поїздок вищого керівництва держави на перемовини зʼявляються якісь фільми", – наголосив генерал.

Варто зауважити, що від міжнародних партнерів залежить левова частка фінансування видатків України на оборону. Генерал Дука у цьому контексті поставив риторичне питання: "Що для вас важливіше: патрони на полі бою чи фільм "Карфаген 1", чи "Карфаген 2"?"

Тому важливо зрозуміти, чому в НАБУ та САП досі не підготували методологію та не розпочали перевірку своїх співробітників на поліграфі. За законом, вони були зобовʼязані це зробити ще рік тому.

"На даний час пройшов вже рік ні один співробітник НАБУ не пройшов поліграф. Вони мають погодити з нами методологію проведення. Не погоджена навіть методологія, бо там будуть питання: "Чи виконували ви в інтересах правоохоронних органів інших держав їх завдання? Чи передавали ви їм таку інформацію?". Я вбачаю в цьому проблему. Співробітники НАБУ, їх там 400 чоловік, вони могли це зробити за три тижні. Пройти поліграф. А вони навіть не погодили методологію. Чому?", – запитав Дука.

Це питання викликало здивування у представників ТСК. Голова парламентської комісії, нардеп Олексій Гончаренко, доручив підготувати запит, щоб з'ясувати, як виконується законодавча норма щодо проходження поліграфа співробітниками НАБУ.

Репутація зруйнована, підозри немає: хто відповідає за наслідки?

Окрему увагу Дука звернув на ситуації, коли в інформаційному просторі з'являються повідомлення про можливу причетність представників політичного керівництва або їхнього оточення до кримінальних проваджень. За його словами, навіть без повідомлення про підозру подібна інформація може мати серйозні репутаційні наслідки.

"А хто знає, в матеріалах яких справ вони проходять? А якщо вони й проходять, чому не прийняті процесуальні рішення? А коли вони будуть прийняті? У який саме момент переговорної позиції для України це буде використано?", – запитав генерал.

Очевидно, суспільство має право знати про можливу корупцію серед високопосадовців. Але презумпція невинуватості та захист людини від передчасного публічного ототожнення зі злочином теж повинні враховуватись.

В умовах війни додається ще один аспект: інформація про корупційні скандали в Україні використовується російською пропагандою для дискредитації держави та її інституцій. Це важливо з огляду на те, що міжнародні партнери зважають на повідомлення про корупцію і спроможність забезпечення верховенства права в Україні.

Тому постає питання, де баланс між прозорістю, таємницею слідства, презумпцією невинуватості та захистом державних інтересів у розслідуваннях НАБУ і САП.

Справа "Карфаген-2": чи відповідають публічні звинувачення змісту підозри?

Як приклад можливого розходження між публічною презентацією кримінальної справи та її процесуальним змістом Дука навів кримінальне провадження, яке розслідують антикорупційні органи проти нього.

За його словами, після оприлюднення матеріалів НАБУ він був представлений як учасник злочинної організації, хоча в підозрі не вказано, який саме злочин він вчинив.

"Поки я не зіштовхнувся сам особисто з матеріалами НАБУ, я думав, що вони дійсно працюють. А коли я, генерал-майор Служби безпеки України, в один день став учасником злочинної організації, не вчинивши ні одного злочину, мені це не інкримінують. Тобто я учасник злочинної організації, не вчинивши ні одного злочину. У мене в підозрі немає", — заявив Дука, зазначивши, що справу проти нього намагаються сфальсифікувати.

Не менше запитань викликає й обшук, який проводили в Дуки.

За словами генерала, співробітники Бюро прибули близько 5:20 та намагалися потрапити на територію через паркан, що спричинило спрацювання охоронної сигналізації та реакцію співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа".

"Правда в тому, що о 5:20, в позапроцесуальний час для проведення обшуків, на той момент невідомі мені люди намагалися перелізти паркан", – розповів генерал.

Він додав, що якби детективи представилися та пред'явили ухвалу суду, слідчі дії могли б відбутися без конфлікту.

"Дивіться, співробітники не зателефонували в домофон. Вони як буряти прийшли. Вони прийшли не через хвіртку, а полізли через паркан. Так буряти в туалет ходили, у вбиральню, вони замість унітазів використовували, що їм подобалось. Ніхто не зателефонував у домофон, почали лізти через паркан. Потім вже почався цей конфлікт чи не конфлікт - "Альфа" своє, вони своє. А потім була уже незрозуміло що за ситуація. "Альфі" відбій має дати керівник ЦСО "А" (Центр спеціальних операцій "А" СБУ - ред.) щодо цієї ситуації. Потім пішло встановлення хто і що, зідзвони на рівні кого я не знаю. Тому все затягнулося. Я (керівнику підрозділу детективів НАБУ Олександру - ред.) Абакумову, коли він зайшов сказав: "А чого ти в двері не зайшов?". Прийшов би сказав, що є ухвала. Заходь", - зазначив Дука.

Тому виникає логічне запитання, чому співробітники НАБУ не повідомили про своє прибуття належним чином, як це передбачає КПК.

Погрози після затримання

Ще одне питання стосується поведінки співробітників НАБУ після затримання Дуки.

Генерал заявив, що співробітники НАБУ йому повідомили, що він перебуватиме під вартою стільки ж, скільки колишній старший детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, справу якого розслідував Дука.

"Мені пообіцяли, що я буду сидіти стільки ж, скільки сидів Магамедрасулов. Я не знаю, це процесуальна дія чи ні", – заявив Дука під час засідання ТСК.

Якщо подібні висловлювання справді мали місце, необхідно з'ясувати, чи були вони неправомірним психологічним тиском і підтвердженням спроби помсти з боку антикорупційних органів.

Окремим питанням залишаються факти знищення телефону детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у звʼязках з росією.

"Коли зайшли до нього на обшук, він схопив свій телефон і побіг його бити. Це є на відео", — заявив Дука.

Окрім того, генерал повідомив, що Магамедрасулов не брав участі у розслідуванні справи "Мідас", як про це стверджує керівництво антикорупційних органів. Тому залишається відкритим питання про те, чому суспільство намагались ввести в оману.

Розголошення даних співробітників СБУ: хто мав доступ до списків заставодавців?

Під час засідання ТСК Дука також заявив про розголошення персональних даних співробітників СБУ, які долучилися до збору 65 млн грн застави за нього.

За словами генерала, після внесення коштів журналісти почали телефонувати співробітникам спецслужби та ставити питання щодо їхньої участі у зборі коштів.

"А для чого ви списки осіб, співробітників СБУ, розголосили в загальний доступ, а тепер цим співробітникам телефонують журналісти і ставлять незручні запитання?", – запитав Дука.

За його словами, неприпустимо, щоб ці дані потрапили до держави-агресора.

Тому ТСК може перевірити, хто мав доступ до списків заставодавців, на яких підставах ці дані могли бути передані журналістам і чи були дотримані вимоги щодо захисту персональних даних та інформації про співробітників СБУ.

Відповіді замість публічної полеміки

Під час засідання генерал-майор СБУ також детально розповів про кримінальні провадження, у яких фігурувало керівництво НАБУ і САП, а також їхні підлеглі. Наприклад, важливо зʼясувати, чи повідомляв Семен Кривоніс конкурсній комісії з відбору директора НАБУ, про те що мав обвинувальний вирок у справі про підкуп виборців і уник відповідальності завдяки фіктивному всиновленню?

Керівництву НАБУ і САП належить пояснити принципи медійного супроводу розслідувань, надати інформацію про їхню результативність, відповісти на питання щодо дотримання процесуальних гарантій і прокоментувати конкретні епізоди, озвучені Сергієм Дукою.

Зараз головне питання полягає в тому, чи прийдуть Кривоніс і Клименко на засідання ТСК та чи зможуть керівники антикорупційних органів надати конкретні, вичерпні відповіді на озвучені запитання, окрім чергової заяви, що це "маячня".

Нагадаємо

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана, і Сергія Дуку звільнили з СІЗО. Напередодні виходу із СІЗО підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.