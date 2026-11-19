Александр Клименко и Семен Кривонос

Громкие антикоррупционные расследования, медийные кампании, отсутствие процессуальных решений в отношении фигурантов дел и возможное использование уголовных производств как инструмента политического влияния. Эти и другие вопросы к работе Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры поднял генерал-майор СБУ Сергей Дука во время заседания парламентской Временной следственной комиссии. В итоге на следующее заседание, запланированное на 23 ноября, вызвали руководителей НАБУ и САП. УНН собрал ключевые вопросы, на которые антикоррупционным органам придется ответить.

Выступление генерал-майора Службы безопасности Украины Сергея Дуки на заседании парламентской ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения продолжалось почти 4 часа. Обсуждение вышло далеко за рамки дела «Карфаген-2», в котором Дука является подозреваемым. Генерал поставил ряд вопросов, касавшихся принципов работы антикоррупционной системы, соблюдения процессуальных гарантий и возможных последствий публичных кампаний антикоррупционеров для международной репутации Украины. Кроме того, была озвучена информация, ставящая под сомнение добропорядочность руководителей НАБУ и САП Семена Кривоноса и Александра Клименко.

При этом Дука отдельно подчеркнул, что конфликта между СБУ и НАБУ как государственными институтами нет. По его словам, каждый правоохранительный орган выполняет свои задачи, однако методы реализации этих полномочий должны соответствовать закону.

«Есть вопросы к тому, как они ее выполняют, для чего и с какой целью», — заявил генерал.

Он подчеркнул, что дело против себя считает местью за расследования, которые его департамент проводил в отношении некоторых детективов НАБУ и руководства антикоррупционных органов.

Фильмы НАБУ: информирование общества или инструмент репутационного давления?

Генерал-майор обратил внимание на то, что антикоррупционные органы создают масштабные медийные кампании вокруг своих расследований. Фильмы сопровождаются громкими заявлениями о разоблачении коррупции, а перед их публикацией дружественные к НАБУ и САП медиа подогревали общественный интерес к конкретной теме. В то же время, по его оценке, общество не получает понятной информации о дальнейшем процессуальном результате таких громких расследований.

«Все хорошо срежиссированные фильмы — они ничем не заканчиваются, для государства от этого нет пользы, а на международной арене наша страна выступает как самое коррумпированное в мире государство. Чем пользуются, в том числе, российские СМИ», — подчеркнул Дука.

Он также поставил вопрос о времени обнародования резонансных материалов, которое, по его наблюдениям, нередко совпадает с важными международными переговорами руководства государства.

«У меня вопрос к антикоррупционерам: почему постоянно во время поездок высшего руководства государства на переговоры появляются какие-то фильмы», — подчеркнул генерал.

Стоит отметить, что от международных партнеров зависит львиная доля финансирования расходов Украины на оборону. Генерал Дука в этом контексте задал риторический вопрос: «Что для вас важнее: патроны на поле боя или фильм „Карфаген 1“, или „Карфаген 2“?»

Поэтому важно понять, почему в НАБУ и САП до сих пор не подготовили методологию и не начали проверку своих сотрудников на полиграфе. Согласно закону, они были обязаны сделать это еще год назад.

«На данный момент уже прошел год, ни один сотрудник НАБУ не прошел полиграф. Они должны согласовать с нами методологию проведения. Не согласована даже методология, потому что там будут вопросы: „Выполняли ли вы в интересах правоохранительных органов других государств их задания? Передавали ли вы им такую информацию?“. Я вижу в этом проблему. Сотрудники НАБУ, их там 400 человек, могли сделать это за три недели. Пройти полиграф. А они даже не согласовали методологию. Почему?», — спросил Дука.

Этот вопрос вызвал удивление у представителей ВСК. Председатель парламентской комиссии, народный депутат Алексей Гончаренко, поручил подготовить запрос, чтобы выяснить, как выполняется законодательная норма о прохождении полиграфа сотрудниками НАБУ.

Репутация разрушена, подозрения нет: кто отвечает за последствия?

Отдельное внимание Дука обратил на ситуации, когда в информационном пространстве появляются сообщения о возможной причастности представителей политического руководства или их окружения к уголовным производствам. По его словам, даже без уведомления о подозрении подобная информация может иметь серьезные репутационные последствия.

«А кто знает, в материалах каких дел они проходят? А если они и проходят, почему не приняты процессуальные решения? А когда они будут приняты? В какой именно момент переговорной позиции для Украины это будет использовано?», — спросил генерал.

Очевидно, общество имеет право знать о возможной коррупции среди высокопоставленных чиновников. Но презумпция невиновности и защита человека от преждевременного публичного отождествления с преступлением также должны учитываться.

В условиях войны добавляется еще один аспект: информация о коррупционных скандалах в Украине используется российской пропагандой для дискредитации государства и его институтов. Это важно с учетом того, что международные партнеры обращают внимание на сообщения о коррупции и способность обеспечивать верховенство права в Украине.

Поэтому возникает вопрос, где проходит баланс между прозрачностью, тайной следствия, презумпцией невиновности и защитой государственных интересов в расследованиях НАБУ и САП.

Дело «Карфаген-2»: соответствуют ли публичные обвинения содержанию подозрения?

В качестве примера возможного расхождения между публичной презентацией уголовного дела и его процессуальным содержанием Дука привел уголовное производство, которое антикоррупционные органы расследуют против него.

По его словам, после обнародования материалов НАБУ он был представлен как участник преступной организации, хотя в подозрении не указано, какое именно преступление он совершил.

«Пока я сам лично не столкнулся с материалами НАБУ, я думал, что они действительно работают. А когда я, генерал-майор Службы безопасности Украины, в один день стал участником преступной организации, не совершив ни одного преступления, мне это не вменяют. То есть я участник преступной организации, не совершив ни одного преступления. У меня в подозрении этого нет», — заявил Дука, отметив, что дело против него пытаются сфальсифицировать.

Не меньше вопросов вызывает и обыск, который проводили у Дуки.

По словам генерала, сотрудники Бюро прибыли около 5:20 и пытались попасть на территорию через забор, что привело к срабатыванию охранной сигнализации и реакции сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа».

«Правда в том, что в 5:20, во внепроцессуальное время для проведения обысков, в тот момент неизвестные мне люди пытались перелезть через забор», — рассказал генерал.

Он добавил, что если бы детективы представились и предъявили судебное постановление, следственные действия могли бы пройти без конфликта.

«Смотрите, сотрудники не позвонили в домофон. Они пришли как буряты. Они пришли не через калитку, а полезли через забор. Так буряты ходили в туалет, в уборную, они вместо унитазов использовали то, что им нравилось. Никто не позвонил в домофон, начали лезть через забор. Потом уже начался этот конфликт или не конфликт — «Альфа» делала свое, они — свое. А потом уже была непонятно какая ситуация. «Альфе» отбой должен дать руководитель ЦСО «А» (Центр специальных операций «А» СБУ — ред.) по этой ситуации. Потом пошло установление, кто и что, звонки на уровне кого — я не знаю. Поэтому все затянулось. Я (руководителю подразделения детективов НАБУ Александру — ред.) Абакумову, когда он вошел, сказал: «А почему ты не вошел в дверь?» Пришел бы, сказал бы, что есть постановление. Заходи», — отметил Дука.

Поэтому возникает логичный вопрос, почему сотрудники НАБУ не сообщили о своем прибытии надлежащим образом, как это предусматривает УПК.

Угрозы после задержания

Еще один вопрос касается поведения сотрудников НАБУ после задержания Дуки.

Генерал заявил, что сотрудники НАБУ сообщили ему, что он будет находиться под стражей столько же, сколько бывший старший детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, дело которого расследовал Дука.

"Мне пообещали, что я буду сидеть столько же, сколько сидел Магамедрасулов. Я не знаю, это процессуальное действие или нет", — заявил Дука во время заседания ВСК.

Если подобные высказывания действительно имели место, необходимо выяснить, были ли они неправомерным психологическим давлением и подтверждением попытки мести со стороны антикоррупционных органов.

Отдельным вопросом остаются факты уничтожения телефона детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в связях с россией.

"Когда пришли к нему с обыском, он схватил свой телефон и побежал его разбивать. Это есть на видео", — заявил Дука.

Кроме того, генерал сообщил, что Магамедрасулов не принимал участия в расследовании дела "Мидас", как об этом утверждает руководство антикоррупционных органов. Поэтому остается открытым вопрос о том, почему общественность пытались ввести в заблуждение.

Разглашение данных сотрудников СБУ: кто имел доступ к спискам поручителей?

Во время заседания ВСК Дука также заявил о разглашении персональных данных сотрудников СБУ, которые присоединились к сбору 65 млн грн залога за него.

По словам генерала, после внесения средств журналисты начали звонить сотрудникам спецслужбы и задавать вопросы относительно их участия в сборе средств.

"А для чего вы списки лиц, сотрудников СБУ, разгласили в общий доступ, а теперь этим сотрудникам звонят журналисты и задают неудобные вопросы?", — спросил Дука.

По его словам, недопустимо, чтобы эти данные попали в государство-агрессор.

Поэтому ВСК может проверить, кто имел доступ к спискам поручителей, на каких основаниях эти данные могли быть переданы журналистам и были ли соблюдены требования по защите персональных данных и информации о сотрудниках СБУ.

Ответы вместо публичной полемики

Во время заседания генерал-майор СБУ также подробно рассказал об уголовных производствах, в которых фигурировали руководство НАБУ и САП, а также их подчиненные. Например, важно выяснить, сообщал ли Семен Кривонос конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ о том, что имел обвинительный приговор по делу о подкупе избирателей и избежал ответственности благодаря фиктивному усыновлению?

Руководству НАБУ и САП предстоит объяснить принципы медийного сопровождения расследований, предоставить информацию об их результативности, ответить на вопросы относительно соблюдения процессуальных гарантий и прокомментировать конкретные эпизоды, озвученные Сергеем Дукой.

Сейчас главный вопрос заключается в том, придут ли Кривонос и Клименко на заседание ВСК и смогут ли руководители антикоррупционных органов предоставить конкретные, исчерпывающие ответы на озвученные вопросы, помимо очередного заявления о том, что это "бред".

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявлял, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.