У Києві зупинили частину тролейбусів і змінили маршрути автобусів – наслідки нічної атаки паралізують транспорт
Київ • УНН
Через перебої з електропостачанням у Києві частково зупинили тролейбуси. Автобуси №110, 111 і 112 перенаправили через Північний міст.
У Києві вранці 20 листопада запровадили тимчасові зміни в роботі громадського транспорту. Через відсутність напруги в енергосистемі частково зупинили рух тролейбусів у трьох районах столиці, а кілька автобусних маршрутів перенаправили через інший міст. Про це повідомляє КП "Київпастранс", пише УНН.
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За інформацією перевізника, через проблеми з електропостачанням тимчасово призупинено рух тролейбусів у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів.
Обмеження запровадили на тлі наслідків масованої російської ракетної атаки, під час якої у столиці пролунали численні вибухи та виникли перебої з електропостачанням.
Наразі в "Київпастрансі" не уточнили, коли саме вдасться повністю відновити рух електротранспорту.
Автобуси перенаправили через Північний міст
Крім того, через перекриття Подільського мостового переходу в напрямку лівого берега змінили схеми руху автобусів №110, №111 та №112.
Тепер ці маршрути тимчасово курсують через Північний міст.
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