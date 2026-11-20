У Києві вранці 20 листопада запровадили тимчасові зміни в роботі громадського транспорту. Через відсутність напруги в енергосистемі частково зупинили рух тролейбусів у трьох районах столиці, а кілька автобусних маршрутів перенаправили через інший міст. Про це повідомляє КП "Київпастранс", пише УНН.

Деталі

За інформацією перевізника, через проблеми з електропостачанням тимчасово призупинено рух тролейбусів у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів.

Обмеження запровадили на тлі наслідків масованої російської ракетної атаки, під час якої у столиці пролунали численні вибухи та виникли перебої з електропостачанням.

Наразі в "Київпастрансі" не уточнили, коли саме вдасться повністю відновити рух електротранспорту.

Автобуси перенаправили через Північний міст

Крім того, через перекриття Подільського мостового переходу в напрямку лівого берега змінили схеми руху автобусів №110, №111 та №112.

Тепер ці маршрути тимчасово курсують через Північний міст.

Київ пережив уже п'ять хвиль балістичних атак – росіяни б'ють по інфраструктурі, вибухи лунають поблизу мостів

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про пошкодження Подільсько-Воскресенського, Дарницького та Південного мостів унаслідок російських ракетних ударів.

Через ускладнене сполучення між берегами Дніпра столична влада закликала мешканців без нагальної потреби не користуватися приватними автомобілями, а підприємства – за можливості перевести працівників на дистанційну роботу.

У "Київпастрансі" просять пасажирів враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок містом.

росіяни пошкодили одразу три мости у Києві – рух між берегами столиці обмежили після ракетних ударів