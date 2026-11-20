В Киеве остановили часть троллейбусов и изменили маршруты автобусов — последствия ночной атаки парализуют транспорт
Киев • УНН
Из-за перебоев с электроснабжением в Киеве частично остановили троллейбусы. Автобусы №110, 111 и 112 перенаправили через Северный мост.
В Киеве утром 20 ноября ввели временные изменения в работе общественного транспорта. Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме частично остановили движение троллейбусов в трех районах столицы, а несколько автобусных маршрутов перенаправили через другой мост. Об этом сообщает КП «Киевпастранс», пишет УНН.
Детали
По информации перевозчика, из-за проблем с электроснабжением временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.
Ограничения ввели на фоне последствий массированной российской ракетной атаки, во время которой в столице прозвучали многочисленные взрывы и возникли перебои с электроснабжением.
В настоящее время в «Киевпастрансе» не уточнили, когда именно удастся полностью восстановить движение электротранспорта.
Автобусы перенаправили через Северный мост
Кроме того, из-за перекрытия Подольского мостового перехода в направлении левого берега изменили схемы движения автобусов №110, №111 и №112.
Теперь эти маршруты временно курсируют через Северный мост.
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