У росії могли провести третій успішний випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", здатної нести ядерні боєголовки. На це вказує активність поблизу ракетних шахт у Сибіру, зафіксована супутниками. Водночас прямих доказів запуску поки немає. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS), пише УНН.

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За даними аналітиків, росія готує до розгортання ракети "Сармат" у 62-й ракетній дивізії поблизу міста Ужур у Сибіру.

Супутникові знімки за червень 2026 року показали завантаження ракети в шахту №13С із використанням спеціальної техніки.

Крім того, дослідники зафіксували незвичну активність навколо шахти №1А. Роботи там тривали протягом липня-серпня, а згодом відновилися у жовтні.

Чи справді росія здійснила новий запуск

В IISS припускають, що така активність може свідчити про третє успішне випробування "Сармата" восени 2026 року.

Однак експерти Defense Express наголошують, що на оприлюднених знімках немає слідів пуску, які могли б підтвердити цю версію.

Наразі достовірно відомо лише про два успішні випробування ракети, останнє з яких відбулося 12 травня 2026 року.

Попри обмежену кількість підтверджених успішних запусків, російське командування планує поставити "Сармат" на бойове чергування до кінця року.

Аналітики застерігають, що розгортання недостатньо випробуваної міжконтинентальної ракети може створювати ризики навіть для самих російських ракетників.

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