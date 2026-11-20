В России могли провести третий успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. На это указывает активность возле ракетных шахт в Сибири, зафиксированная спутниками. В то же время прямых доказательств запуска пока нет. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (IISS), пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков, Россия готовит к развертыванию ракеты «Сармат» в 62-й ракетной дивизии возле города Ужур в Сибири.

Спутниковые снимки за июнь 2026 года показали загрузку ракеты в шахту №13С с использованием специальной техники.

Кроме того, исследователи зафиксировали необычную активность вокруг шахты №1А. Работы там продолжались в течение июля-августа, а затем возобновились в октябре.

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В IISS предполагают, что такая активность может свидетельствовать о третьем успешном испытании «Сармата» осенью 2026 года.

Однако эксперты Defense Express подчеркивают, что на опубликованных снимках нет следов пуска, которые могли бы подтвердить эту версию.

На данный момент достоверно известно лишь о двух успешных испытаниях ракеты, последнее из которых состоялось 12 мая 2026 года.

Несмотря на ограниченное количество подтвержденных успешных запусков, российское командование планирует поставить «Сармат» на боевое дежурство до конца года.

Аналитики предупреждают, что развертывание недостаточно испытанной межконтинентальной ракеты может создавать риски даже для самих российских ракетчиков.

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