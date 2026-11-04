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Новый план НАТО предусматривает удары по целям в глубоком тылу России

Киев • УНН

 • 20 просмотра

НАТО пересматривает оборону восточного фланга, планируя поражать российские войска и тыловые объекты. США и Европа наращивают дальнобойные ракеты.

Новый план НАТО предусматривает удары по целям в глубоком тылу России

Опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке заставляет военных командующих пересмотреть методы противодействия российской армии. На протяжении десятилетий оборона восточного фланга НАТО опиралась на строительство заграждений и блокпостов. Но после почти пяти лет войны в Украине стратеги альянса пришли к выводу, что потенциальное российское вторжение невозможно сорвать одним лишь препятствованием продвижению войск.  Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Сдерживание конвенциональных вооружённых сил Кремля теперь требует более активного предотвращения, или, на военном языке, недопущения (denial). Это предусматривает не только уничтожение войск, которые могут хлынуть через границу, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу, на собственной территории России".

Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич изложил этот подход в собственной "теории победы". Согласно ей, союзники сначала заблокируют первую волну нападения, а затем лишат врага возможности продолжать натиск.

"Мы разрушим систему ведения войны, задействованную против нас, нанося удары как по наступающим силам, так и по всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует эти силы", – заявил Гринкевич.

Обнародованный план не предусматривает перехода к использованию ядерного оружия, подчёркивает издание.

Польский генерал-майор Иренеуш Новак подчеркнул, что главный урок украинского сопротивления заключается в необходимости отвечать агрессору силой. По его словам, "оборона также означает нанесение ответных ударов".

"В случае вооружённого столкновения с Россией мы непременно хотели бы нанести удар по оборонно-промышленному комплексу. Мы должны относиться к высокоточным ударам в глубокий тыл как к инструменту сдерживания", – подчеркнул Новак.

Он добавил, что общее послание Альянса Москве должно звучать чётко: "Не делайте глупостей, потому что мы можем вас наказать. Но чтобы быть убедительными, нам необходимо иметь такие возможности".

Стратегия фактически повторяет принцип "бить по лучнику, а не защищаться от стрел", который сейчас реализует Украина, атакуя российские нефтеперерабатывающие предприятия, заводы по производству аккумуляторов для беспилотников, дата-центры и топливные склады дальнобойными дронами и ракетами.

Посол Украины при НАТО Алёна Гетманчук во время профильной конференции также акцентировала важность дальнобойного воздействия. Она сравнила противовоздушную оборону с обезболивающим, которое "может облегчить симптомы, но вам нужно устранить сам источник боли".

Для реализации этой доктрины США модернизируют и пополняют запасы дальнобойных крылатых ракет Tomahawk и баллистических ракет ATACMS. В то же время европейские партнёры стремятся расширить запасы крылатых ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus, а также разрабатывают новые дешёвые дальнобойные средства.

Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн напомнил, что в Европе анонсировано как минимум 48 проектов по созданию недорогих крылатых ракет.

"То, что мы увидели, доказывает: вы не захотите оказаться в конфликте высокой интенсивности, где ваш противник имеет доступ к мощным арсеналам средств дальнего поражения, а у вас самих их нет", – отметил Хоффманн.

Оборонная готовность Европы к 2030 году под угрозой, несмотря на рекордные расходы на военную сферу — СМИ04.11.26, 14:01 • 2770 просмотров

Ольга Розгон

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