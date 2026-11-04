Новый план НАТО предусматривает удары по целям в глубоком тылу России

Опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке заставляет военных командующих пересмотреть методы противодействия российской армии. На протяжении десятилетий оборона восточного фланга НАТО опиралась на строительство заграждений и блокпостов. Но после почти пяти лет войны в Украине стратеги альянса пришли к выводу, что потенциальное российское вторжение невозможно сорвать одним лишь препятствованием продвижению войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

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"Сдерживание конвенциональных вооружённых сил Кремля теперь требует более активного предотвращения, или, на военном языке, недопущения (denial). Это предусматривает не только уничтожение войск, которые могут хлынуть через границу, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу, на собственной территории России".

Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич изложил этот подход в собственной "теории победы". Согласно ей, союзники сначала заблокируют первую волну нападения, а затем лишат врага возможности продолжать натиск.

"Мы разрушим систему ведения войны, задействованную против нас, нанося удары как по наступающим силам, так и по всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует эти силы", – заявил Гринкевич.

Обнародованный план не предусматривает перехода к использованию ядерного оружия, подчёркивает издание.

Польский генерал-майор Иренеуш Новак подчеркнул, что главный урок украинского сопротивления заключается в необходимости отвечать агрессору силой. По его словам, "оборона также означает нанесение ответных ударов".

"В случае вооружённого столкновения с Россией мы непременно хотели бы нанести удар по оборонно-промышленному комплексу. Мы должны относиться к высокоточным ударам в глубокий тыл как к инструменту сдерживания", – подчеркнул Новак.

Он добавил, что общее послание Альянса Москве должно звучать чётко: "Не делайте глупостей, потому что мы можем вас наказать. Но чтобы быть убедительными, нам необходимо иметь такие возможности".

Стратегия фактически повторяет принцип "бить по лучнику, а не защищаться от стрел", который сейчас реализует Украина, атакуя российские нефтеперерабатывающие предприятия, заводы по производству аккумуляторов для беспилотников, дата-центры и топливные склады дальнобойными дронами и ракетами.

Посол Украины при НАТО Алёна Гетманчук во время профильной конференции также акцентировала важность дальнобойного воздействия. Она сравнила противовоздушную оборону с обезболивающим, которое "может облегчить симптомы, но вам нужно устранить сам источник боли".

Для реализации этой доктрины США модернизируют и пополняют запасы дальнобойных крылатых ракет Tomahawk и баллистических ракет ATACMS. В то же время европейские партнёры стремятся расширить запасы крылатых ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus, а также разрабатывают новые дешёвые дальнобойные средства.

Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн напомнил, что в Европе анонсировано как минимум 48 проектов по созданию недорогих крылатых ракет.

"То, что мы увидели, доказывает: вы не захотите оказаться в конфликте высокой интенсивности, где ваш противник имеет доступ к мощным арсеналам средств дальнего поражения, а у вас самих их нет", – отметил Хоффманн.

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