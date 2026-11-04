Оборонная готовность Европы к 2030 году под угрозой, несмотря на рекордные расходы на военную сферу — СМИ

Планы Европейского союза достичь военной готовности к 2030 году оказались под угрозой из-за значительных пробелов в оборонных возможностях. Несмотря на рекордные инвестиции и политическую волю, Европа по-прежнему не располагает достаточными силами для самостоятельной защиты. Об этом свидетельствует утечка проекта рабочей программы Европейской комиссии на 2027 год. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается, что внешние границы Европы, критическая инфраструктура и ценности, на которых основывается европейский образ жизни, всё чаще оказываются под угрозой. Одним из примеров называются гибридные угрозы.

Это предупреждение соответствует выводам первого ежегодного отчёта Европейского оборонного агентства о готовности к обороне, в котором указано на сохраняющиеся пробелы в военных возможностях Европы.

В 2025 году расходы на военные возможности Европы составили 418 млрд евро. Однако, несмотря на масштабные инвестиции, страны ЕС до сих пор не смогли превратить свои оборонные амбиции в силы, которые можно развернуть, обеспечить их длительную боеспособность и эффективное взаимодействие между собой.

"Нам необходимо сделать больше для достижения этих целей и укрепления нашей устойчивости, готовности и способности быстро реагировать на кризисы или, что ещё хуже", — говорится в документе.

Дополнительным вызовом стало решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Европе, в частности вывести стратегические средства обеспечения.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подчеркнул, что Европейскому союзу необходимо развивать собственные стратегические возможности, позволяющие войскам развёртываться и эффективно действовать. Речь идёт о стратегических перевозках, дозаправке самолётов в воздухе, космической и киберобороне. Создание таких возможностей может стоить 500 млрд евро.

Планы Европейского союза

Европейская комиссия предлагает создать новый Европейский инструмент стратегического обеспечения. Он будет охватывать критически важные вспомогательные средства и возможности усиления военной мощи — от стратегических перевозок и дозаправки самолётов в воздухе до космической и киберобороны.

Также Европейская комиссия рассматривает создание Европейского протокола чрезвычайного реагирования в сфере безопасности. Он должен обеспечить государствам-членам, столкнувшимся с прямой и реальной угрозой, быстрый и согласованный ответ Европейского союза.

Кроме того, Брюссель изучит возможность создания Европейского совета безопасности с участием ближайших партнёров.

В то же время предложение относительно протокола, который президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила со статьёй 4 НАТО, пока не получило единодушной поддержки.

Необходимость усиления безопасности Европы обусловлена ростом гибридных угроз. Среди последних инцидентов — обнаружение дрона со взрывчаткой вблизи чувствительного украинского груза в аэропорту Германии, затопление коммерческих судов в Чёрном море после атак беспилотников, а также многочисленные случаи проникновения дронов в воздушное пространство стран восточного фланга Европы.

В ответ на последние инциденты НАТО создало многодоменную оборонную программу Eastern Sentry ("Восточный часовой").

Несмотря на то что инвестиции ЕС в технологии противодействия беспилотникам, по сообщениям, выросли в шесть раз в период между 2024 и 2025 годами, к 2030 году ожидается реализация лишь трети соответствующих программ.

Украина останется среди приоритетов

В рабочей программе Европейской комиссии также предусмотрено продолжение поддержки Украины и её оборонных потребностей на фоне российской агрессии.

"Мы продолжим инвестировать в наши оборонные возможности и наращивать их, в частности в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотников и систем противодействия им, а также боеприпасов", — отмечается в документе.

Украина планирует направить до 1 млрд евро из кредита ЕС объёмом 90 млрд евро на программу Европейского союза, которая должна приблизить украинскую оборонную промышленность к европейским партнёрам.

Основными направлениями финансирования станут противовоздушная и противоракетная оборона, беспилотники, системы противодействия дронам и боеприпасы.

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