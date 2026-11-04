Оборонная готовность Европы к 2030 году под угрозой, несмотря на рекордные расходы на военную сферу — СМИ

$45.670.1351.060.01
ukenru
11:25 • 13277 просмотра
Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго
10:57 • 16941 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico
09:59 • 15054 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
07:37 • 22617 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
4 ноября, 06:33 • 21211 просмотра
Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу
4 ноября, 05:44 • 29216 просмотра
Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето
4 ноября, 05:04 • 34761 просмотра
Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения
4 ноября, 04:38 • 26131 просмотра
Посол ЕС призвала мир не терять внимания к войне в Украине на фоне усиления российских атак
4 ноября, 03:16 • 24512 просмотра
Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует УкраинаPhoto
4 ноября, 02:37 • 23481 просмотра
Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 15641 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 28436 просмотра
71% американских избирателей считают, что Конгресс недостаточно контролирует Трампа — CNN4 ноября, 03:55 • 7822 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 18470 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго10:30 • 14955 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 52175 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 61607 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 70449 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 91067 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 99450 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Си Цзиньпин
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 18647 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 28625 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 15802 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 22153 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира4 ноября, 01:31 • 29122 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FAB-500
Financial Times
Дипломатка

Оборонная готовность Европы к 2030 году под угрозой, несмотря на рекордные расходы на военную сферу — СМИ

Киев • УНН

 • 650 просмотра

ЕС потратил на оборонные возможности 418 млрд евро, но сохраняет критические пробелы. Брюссель планирует развивать стратегические возможности и поддерживать Украину.

Оборонная готовность Европы к 2030 году под угрозой, несмотря на рекордные расходы на военную сферу — СМИ

Планы Европейского союза достичь военной готовности к 2030 году оказались под угрозой из-за значительных пробелов в оборонных возможностях. Несмотря на рекордные инвестиции и политическую волю, Европа по-прежнему не располагает достаточными силами для самостоятельной защиты. Об этом свидетельствует утечка проекта рабочей программы Европейской комиссии на 2027 год. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

В документе отмечается, что внешние границы Европы, критическая инфраструктура и ценности, на которых основывается европейский образ жизни, всё чаще оказываются под угрозой. Одним из примеров называются гибридные угрозы.

Это предупреждение соответствует выводам первого ежегодного отчёта Европейского оборонного агентства о готовности к обороне, в котором указано на сохраняющиеся пробелы в военных возможностях Европы.

В 2025 году расходы на военные возможности Европы составили 418 млрд евро. Однако, несмотря на масштабные инвестиции, страны ЕС до сих пор не смогли превратить свои оборонные амбиции в силы, которые можно развернуть, обеспечить их длительную боеспособность и эффективное взаимодействие между собой.

"Нам необходимо сделать больше для достижения этих целей и укрепления нашей устойчивости, готовности и способности быстро реагировать на кризисы или, что ещё хуже", — говорится в документе.

Дополнительным вызовом стало решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Европе, в частности вывести стратегические средства обеспечения.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подчеркнул, что Европейскому союзу необходимо развивать собственные стратегические возможности, позволяющие войскам развёртываться и эффективно действовать. Речь идёт о стратегических перевозках, дозаправке самолётов в воздухе, космической и киберобороне. Создание таких возможностей может стоить 500 млрд евро.

Планы Европейского союза

Европейская комиссия предлагает создать новый Европейский инструмент стратегического обеспечения. Он будет охватывать критически важные вспомогательные средства и возможности усиления военной мощи — от стратегических перевозок и дозаправки самолётов в воздухе до космической и киберобороны.

Также Европейская комиссия рассматривает создание Европейского протокола чрезвычайного реагирования в сфере безопасности. Он должен обеспечить государствам-членам, столкнувшимся с прямой и реальной угрозой, быстрый и согласованный ответ Европейского союза.

Кроме того, Брюссель изучит возможность создания Европейского совета безопасности с участием ближайших партнёров.

В то же время предложение относительно протокола, который президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила со статьёй 4 НАТО, пока не получило единодушной поддержки.

Необходимость усиления безопасности Европы обусловлена ростом гибридных угроз. Среди последних инцидентов — обнаружение дрона со взрывчаткой вблизи чувствительного украинского груза в аэропорту Германии, затопление коммерческих судов в Чёрном море после атак беспилотников, а также многочисленные случаи проникновения дронов в воздушное пространство стран восточного фланга Европы.

В ответ на последние инциденты НАТО создало многодоменную оборонную программу Eastern Sentry ("Восточный часовой").

Несмотря на то что инвестиции ЕС в технологии противодействия беспилотникам, по сообщениям, выросли в шесть раз в период между 2024 и 2025 годами, к 2030 году ожидается реализация лишь трети соответствующих программ.

Украина останется среди приоритетов

В рабочей программе Европейской комиссии также предусмотрено продолжение поддержки Украины и её оборонных потребностей на фоне российской агрессии.

"Мы продолжим инвестировать в наши оборонные возможности и наращивать их, в частности в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотников и систем противодействия им, а также боеприпасов", — отмечается в документе.

Украина планирует направить до 1 млрд евро из кредита ЕС объёмом 90 млрд евро на программу Европейского союза, которая должна приблизить украинскую оборонную промышленность к европейским партнёрам.

Основными направлениями финансирования станут противовоздушная и противоракетная оборона, беспилотники, системы противодействия дронам и боеприпасы.

Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico04.11.26, 12:57 • 16950 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Ядерное оружие
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Европейское оборонное агентство
Андрюс Кубилюс
Европейская комиссия
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Украина