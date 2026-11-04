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Оборонна готовність Європи до 2030 року під загрозою, попри рекордні витрати на військову сферу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 286 перегляди

ЄС витратив на оборонні спроможності 418 млрд євро, але зберігає критичні прогалини. Брюссель планує розвивати стратегічні можливості й підтримувати Україну.

Оборонна готовність Європи до 2030 року під загрозою, попри рекордні витрати на військову сферу - ЗМІ

Плани Європейського Союзу досягти військової готовності до 2030 року опинилися під загрозою через значні прогалини в оборонних спроможностях. Попри рекордні інвестиції та політичну волю, Європа досі не має достатніх сил для самостійного захисту. Про це свідчить витік проєкту робочої програми Європейської комісії на 2027 рік. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

У документі зазначається, що зовнішні кордони Європи, критична інфраструктура та цінності, на яких ґрунтується європейський спосіб життя, дедалі частіше опиняються під загрозою. Одним із прикладів називають гібридні загрози.

Це попередження відповідає висновкам першого щорічного звіту Європейського оборонного агентства про готовність до оборони, у якому вказано на постійні прогалини у військових можливостях Європи.

У 2025 році витрати на військові спроможності Європи становили 418 млрд євро. Однак, попри масштабні інвестиції, країни ЄС досі не змогли перетворити свої оборонні амбіції на сили, які можна розгортати, забезпечувати їхню тривалу боєздатність та ефективну взаємодію між собою.

"Нам потрібно зробити більше для досягнення цих цілей і зміцнення нашої стійкості, готовності та здатності швидко реагувати на кризи або, що ще гірше", — йдеться у документі.

Додатковим викликом стало рішення президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Європі, зокрема вивести стратегічні засоби забезпечення.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс наголосив, що Євросоюзу необхідно розвивати власні стратегічні спроможності, які дозволяють військам розгортатися та ефективно діяти. Йдеться про стратегічні перевезення, дозаправлення літаків у повітрі, космічну та кібероборону. Створення таких можливостей може коштувати 500 млрд євро.

Плани Євросоюзу

Єврокомісія пропонує створити новий Європейський інструмент стратегічного забезпечення. Він охоплюватиме критично важливі допоміжні засоби та можливості посилення військової потужності — від стратегічних перевезень і дозаправлення літаків у повітрі до космічної та кібероборони.

Також Єврокомісія розглядає створення Європейського протоколу надзвичайного реагування у сфері безпеки. Він має забезпечити державам-членам, які зіткнулися з прямою та реальною загрозою, швидку й узгоджену відповідь Євросоюзу.

Крім того, Брюссель вивчить можливість створення Європейської ради безпеки за участю найближчих партнерів.

Водночас пропозиція щодо протоколу, який президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порівняла зі статтею 4 НАТО, поки не отримала одностайної підтримки.

Необхідність посилення безпеки Європи зумовлена зростанням гібридних загроз. Серед останніх інцидентів — виявлення дрона з вибухівкою поблизу чутливого українського вантажу в аеропорту Німеччини, затоплення комерційних суден у Чорному морі після атак безпілотників, а також численні випадки проникнення дронів у повітряний простір країн східного флангу Європи.

У відповідь на останні інциденти НАТО створило багатодоменну оборонну програму Eastern Sentry ("Східний вартовий").

Попри те, що інвестиції ЄС у технології протидії безпілотникам, за повідомленнями, зросли в шість разів між 2024 і 2025 роками, до 2030 року очікується реалізація лише третини відповідних програм.

Україна залишатиметься серед пріоритетів

У робочій програмі Єврокомісії також передбачено продовження підтримки України та її оборонних потреб на тлі російської агресії.

"Ми продовжимо інвестувати в наші оборонні спроможності та нарощувати їх, зокрема у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотників і систем протидії їм, а також боєприпасів", — зазначається в документі.

Україна планує спрямувати до 1 млрд євро з кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро на програму Євросоюзу, яка має наблизити українську оборонну промисловість до європейських партнерів.

Основними напрямами фінансування стануть протиповітряна та протиракетна оборона, безпілотники, системи протидії дронам і боєприпаси.

Єврокомісія не вказує дати вступу для України з амбітнішою картою для Молдови - Politico04.11.26, 12:57 • 14529 переглядiв

Ольга Розгон

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