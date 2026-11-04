Єврокомісія не вказує дати вступу для України з амбітнішою картою для Молдови - Politico

Європейська комісія готує обережнішу дорожню карту для переговорів України про вступ до ЄС, встановлюючи обмежені цілі щодо прогресу у 2027 році, уникаючи при цьому будь-яких зобов'язань щодо дати членства. Про це з посиланням на отриманий документ повідомляє Politico, пише УНН.

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У документі Брюссель закликає Київ "терміново та значно пришвидшити темпи реформ у сфері верховенства права". Виконання ключових вимог у цій галузі в першій половині 2027 року є необхідним до того, як переговори в окремих сферах політики можуть бути попередньо завершені, йдеться в дорожній карті.

У документі, що є частиною "пакету розширення" Єврокомісії, який буде представлено в середу, 4 листопада, визначено сім політичних сфер, у яких Україна може попередньо завершити переговори наступного, 2027-го, року. У ньому підкреслюється, скільки ще належить зробити Україні, перш ніж приєднатися до блоку, а також складність проведення необхідних реформ під час війни.

Відокремлення від Молдови

У документі також підкреслюється зростаюча розбіжність між Україною та Молдовою, чиї заявки на членство давно просуваються паралельно. Молдова зараз розглядається як така, що може досягти значно швидшого прогресу, що збільшує перспективу фактичного відокремлення заявок на членство двох країн, пише видання.

У той час як Брюссель прагне досягти прогресу в семи сферах політики для України у 2027 році, Молдова може завершити переговори у більш ніж 20 сферах, як видно з документа.

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, лише через чотири дні після того, як росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Молдова та Україна разом отримали статус кандидата в червні 2022 року та офіційно розпочали переговори про членство в один день у червні 2024 року.

Відтоді Київ завершив детальне вивчення того, як його закони порівнюються з правилами ЄС, і переговори офіційно розпочалися в кількох основних сферах політики. У жовтні Україна та Молдова розпочали переговори, що охоплюють внутрішній ринок ЄС, конкурентоспроможність та економічне зростання.

Довгий шлях попереду

Вступ до ЄС вимагає набагато більше, ніж політичних зобов'язань. Країни-кандидати повинні привести своє законодавство та інституції у відповідність до стандартів ЄС у 35 переговорних сферах, відомих на брюссельському жаргоні як розділи. Вони варіюються від сільського господарства та безпеки харчових продуктів до правил конкуренції, незалежності судової влади та зовнішньої політики.

Дорожня карта Єврокомісії визначає лише сім таких сфер, у яких Україна може попередньо завершити переговори у 2027 році. Освіта та культура – ​​це цілі на першу половину року, а інтелектуальна власність, зайнятість та соціальна політика, промислова політика, дослідження, зовнішні відносини, а також зовнішня та безпекова політика – у другій половині.

Єврокомісія визнає, що зміни є складними та потребують широких консультацій, часу та ресурсів. Щоб допомогти Україні досягти прогресу, Брюссель створив спеціальну робочу групу для надання додаткової підтримки українській владі.

Труднощі посилюються війною, яка ставить надзвичайні вимоги перед урядом та парламентом України, на тлі того, як вони прагнуть ухвалити та впровадити законодавство, необхідне для членства в ЄС.

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У документі Єврокомісія "обережно ставиться до того, щоб не встановлювати кінцеву дату переговорів України про вступ, займаючи подібний обережний підхід до інших країн-лідерів у членстві в ЄС, включаючи Албанію та Молдову". Чорногорія є винятком, де червень 2027 року передбачено як ціль для підписання договору про вступ.

Дорожня карта України описується як "живий документ", який можна оновлювати в міру просування переговорів, залишаючи відкритою можливість завершення переговорів у додаткових сферах політики швидше, якщо реформи просуватимуться швидше, ніж очікувалося, вказує видання.

Тінь війни

Невизначеність також відображає ширшу проблему прийняття країни у війні, зазначає видання.

Правила ЄС прямо не забороняють країні, яка перебуває у стані війни, стати членом, але вступ України викличе складні питання щодо безпеки, території та зобов'язань, які країни ЄС візьмуть на себе перед іншим членом згідно з положеннями блоку про взаємодопомогу, вказує видання.

Навіть мирне врегулювання не вирішить автоматично ці питання та не усуне необхідність для України завершувати свої реформи. А завершення переговорів в окремих сферах політики все одно залишить Київ перед подальшими кроками до членства, включаючи договір про вступ, який вимагає схвалення та ратифікації, пише видання.

Єврокомісія, як повідомляється, також хоче, щоб переговори щодо двох переговорних кластерів, які залишилися, для України розпочалися до кінця 2026 року. Це кластер 4, що охоплює зелений порядок денний та сталий взаємозв'язок, і кластер 5, що охоплює ресурси, сільське господарство та згуртованість.

У документі зазначається, що "Єврокомісія вважає Україну такою, що виконала необхідні умови, і закликає конференцію з питань вступу докласти всіх зусиль для відкриття кластерів, що залишилися, до кінця року".

Їх відкриття дозволить Україні просунути переговори щодо решти політичних сфер, хоча темпи подальшого прогресу залишатимуться залежними від реформ та відповідних рішень країн-членів, зазначає видання.

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