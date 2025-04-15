Ліга націй: Україна та Грузія сьогодні проведуть матч у Батумі

Сьогодні о 19:00 на стадіоні AdjaraBet Arena відбудеться матч Ліги націй між Грузією та Україною. Українська збірна (25 місце у рейтингу ФІФА) зіграє в жовтій формі проти грузинів (67 місце), які виступатимуть у червоному.