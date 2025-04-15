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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24556 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151265 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136163 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132514 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133049 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195533 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77407 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164509 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116614 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11285 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9148 перегляди

Українки розписали нічию з Чехією у Лізі націй - 1:1

Жіноча збірна України зіграла внічию з Чехією (1:1) у виїзному матчі Ліги націй. Анна Петрик реалізувала пенальті, і Україна зберегла лідерство в групі з 10 очками.

Спорт • 8 квітня, 20:35 • 7290 перегляди

Албанія блокує TikTok на один рік заради безпеки молоді

Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.

Новини Світу • 14 березня, 07:41 • 13674 перегляди

Зеленський провів телефонні розмови з чотирма європейськими лідерами. В ОП повідомили деталі

Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.

Політика • 22 лютого, 17:43 • 41590 перегляди

Жіноча збірна України з футболу переможно стартує у новому розіграші Ліги Націй

Українська жіноча збірна перемогла Албанію з рахунком 2:1 у першому матчі Ліги націй-2025. Голи забили Овдійчук та Козлова, наступний матч команда проведе 25 лютого проти Хорватії.

Спорт • 21 лютого, 20:23 • 27810 перегляди

Зеленський і прем'єр В'єтнаму обговорили економічну спрівпрацю

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.

Економіка • 22 січня, 02:20 • 64456 перегляди

Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду: що вона передбачає

Зеленський і Рама підписали у Давосі угоду про 10-річне співробітництво між країнами. Албанія надаватиме військову допомогу та підтримає підготовку українських пілотів для F-16.

Війна • 21 січня, 19:24 • 45127 перегляди

Зеленський провів зустріч з главами МЗС країн Південно-Східної Європи

У Києві відбулася перша зустріч у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" за участю міністрів закордонних справ 9 країн. Обговорили питання оборони, розмінування та підтримки України на шляху до ЄС.

Політика • 18 січня, 00:32 • 75652 перегляди

Перше Посольство Албанії відкрилося в Києві: що це означає для України

У Києві розпочало роботу перше Посольство Республіки Албанія. На церемонії відкриття міністри закордонних справ обох країн обговорили поглиблення співпраці та спільне майбутнє в ЄС і НАТО.

Суспільство • 17 січня, 20:23 • 36217 перегляди

Зміцнення енергетичної безпеки та посилення підтримки: ухвалено комюніке між Україною та країнами Південно-Східної Європи

У Києві відбулася перша міністерська зустріч Україна-Південно-Східна Європа, де ухвалили спільне комюніке. Документ підтверджує підтримку України та закликає до зміцнення енергетичної безпеки регіону.

Економіка • 17 січня, 13:12 • 31765 перегляди

8 країн доєднались до санкцій ЄС проти білорусі за причетність до агресії рф проти України

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна підтримали санкції ЄС проти білорусі. Обмеження стосуються 26 громадян та 2 юросіб через причетність до агресії рф.

Політика • 14 січня, 15:21 • 30172 перегляди

Вболівальники визначили найважливіший матч збірної України у 2024 році

За результатами голосування у соцмережах УАФ матч проти Ісландії у фіналі плейоф Євро-2024 став "Матчем року". Перемога над ісландцями отримала 48,5% голосів уболівальників.

Спорт • 24 грудня, 08:12 • 16415 перегляди

В Албанії заблокують TikTok: як довго діятиме обмеження

Албанський уряд заблокує доступ до TikTok з січня на один рік. Рішення прийняте після смертельної бійки між підлітками біля школи в Тирані, спровокованої конфліктом у соцмережах.

Новини Світу • 21 грудня, 18:44 • 23244 перегляди

Шість посольств у Києві постраждали від удару рф: МЗС повідомило про наслідки

Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.

Війна • 20 грудня, 11:54 • 19758 перегляди

Україна - Албанія: післяматчеві коментарі, дебют Сича, попередні суперники

Україна обіграла Албанію з рахунком 2:1 у заключному матчі Ліги націй. Голи Зінченка та Яремчука на початку гри принесли перемогу та друге місце в групі, що дає право зіграти в плей-оф.

Спорт • 20 листопада, 09:48 • 16175 перегляди

Збірна України перемогла Албанію та отримала шанс на підвищення в Лізі Націй

Українська футбольна збірна здобула перемогу над Албанією з рахунком 2:1 у матчі Ліги Націй. Завдяки цій перемозі та виграшу Чехії над Грузією, Україна посіла друге місце в групі та вийшла до плейоф за місце в дивізіоні А.

Спорт • 19 листопада, 21:50 • 59577 перегляди

Україна проти Албанії: все, що треба знати про вирішальний матч Ліги націй

Сьогодні о 21:45 збірна України зіграє з Албанією в останньому матчі Ліги націй. Перемога може вивести команду на друге місце в групі та дати шанс на підвищення до Ліги А.

Спорт • 19 листопада, 18:50 • 169330 перегляди

“No russian”: тренер збірної України Ребров під час пресконференції відмовився повторити відповідь російською

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не став спілкуватися на пресконференції через перекладача, який хотів перекладати російською. Тренер висловив співчуття загиблим від обстрілів та запропонував спілкуватися англійською.

Спорт • 18 листопада, 19:03 • 18888 перегляди

Україна зіграла внічию з Грузією у матчі Ліги націй: як змінилась ситуація в групі

Матч між збірними України та Грузії у Лізі націй завершився з рахунком 1:1. Автогол Кверквелії на 7-й хвилині та гол Мікаутадзе на 76-й хвилині визначили результат зустрічі.

Спорт • 16 листопада, 19:22 • 20546 перегляди

Ліга націй: Україна та Грузія сьогодні проведуть матч у Батумі

Сьогодні о 19:00 на стадіоні AdjaraBet Arena відбудеться матч Ліги націй між Грузією та Україною. Українська збірна (25 місце у рейтингу ФІФА) зіграє в жовтій формі проти грузинів (67 місце), які виступатимуть у червоному.

Спорт • 16 листопада, 15:31 • 22283 перегляди

“Лежав у ліжку”, “впав телефон, коли збирався до Дніпра”: як збірники-дебютанти реагували на виклик до головної команди

Дебютанти збірної України розповіли про свої емоції після отримання виклику до національної команди. Олексій Сич, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк та Іван Калюжний поділилися особистими історіями реакції на новину.

Спорт • 15 листопада, 15:52 • 20120 перегляди

У збірній України знову зміни перед матчами Ліги націй: дебютний виклик Сича замість Тимчика

Захисник "Руху" Олексій Сич отримав дебютний виклик до збірної України. Олександр Тимчик з "Динамо" покинув табір команди перед матчами з Грузією та Албанією в Лізі націй.

Спорт • 14 листопада, 09:12 • 15727 перегляди

Суд в Італії знову блокує депортацію мігрантів до Албанії

Суд в Італії наказав повернути сімох мігрантів з центру в Албанії, куди їх відправили за двосторонньою угодою. Рішення викликало критику з боку віцепрем'єра Маттео Сальвіні, який звинуватив суддів у політизації.

Новини Світу • 12 листопада, 04:31 • 21662 перегляди

Збірна України розпочала підготовку до двох заключних матчів Ліги націй

Українські футболісти прибули до Белека для підготовки до матчів з Грузією та Албанією. Легіонери приєднаються до команди пізніше, а 15 листопада збірна вирушить до Батумі.

Спорт • 11 листопада, 14:09 • 17858 перегляди

З легіонером із Англії, але без ветеранів: Ребров оголосив склад збірної України на заключні матчі Ліги націй

Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй проти Грузії та Албанії. До списку з 25 гравців увійшов дебютант Єгор Ярмолюк з "Брентфорда", але не потрапив капітан Андрій Ярмоленко.

Спорт • 4 листопада, 13:08 • 18024 перегляди

Українські борчині завоювали шість медалей на чемпіонаті світу U-23

На чемпіонаті світу U-23 з боротьби в Тирані українська жіноча збірна виборола 6 медалей - 2 золоті та 4 бронзові. Команда посіла третє загальнокомандне місце.

Спорт • 26 жовтня, 13:03 • 22660 перегляди

Суд в Італії ухвалив рішення повернути групу мігрантів, вивезених до Албанії

Римський суд визнав незаконним утримання 12 мігрантів в Албанії та наказав повернути їх до Італії. Рішення стосується групи з 16 осіб, відправлених до Албанії в рамках нової двосторонньої угоди.

Новини Світу • 19 жовтня, 03:54 • 27499 перегляди

Кількість депортацій мігрантів має збільшитися, каже глава ЄС

Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність збільшення виконання рішень щодо депортацій мігрантів в ЄС. Наразі рівень повернення нелегальних мігрантів складає лише 20%, що потребує законодавчих змін.

Новини Світу • 17 жовтня, 11:10 • 11455 перегляди

Перше італійське судно з мігрантами досягло Албанії, в рамках домовленності про порятунок біженців у міжнародних водах

Корабель ВМС Італії доставив 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди між країнами. Це перша група біженців, розміщена в новому центрі прийому в порту Шенджін.

Новини Світу • 16 жовтня, 12:15 • 13165 перегляди