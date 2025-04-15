Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Жіноча збірна України зіграла внічию з Чехією (1:1) у виїзному матчі Ліги націй. Анна Петрик реалізувала пенальті, і Україна зберегла лідерство в групі з 10 очками.
Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.
Президент України обговорив військову підтримку та співпрацю з прем'єр-міністрами Нідерландів, Албанії, Британії та Греції. Серед ключових тем - постачання F-16, гарантії безпеки та спільні європейські ініціативи.
Українська жіноча збірна перемогла Албанію з рахунком 2:1 у першому матчі Ліги націй-2025. Голи забили Овдійчук та Козлова, наступний матч команда проведе 25 лютого проти Хорватії.
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.
Зеленський і Рама підписали у Давосі угоду про 10-річне співробітництво між країнами. Албанія надаватиме військову допомогу та підтримає підготовку українських пілотів для F-16.
У Києві відбулася перша зустріч у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" за участю міністрів закордонних справ 9 країн. Обговорили питання оборони, розмінування та підтримки України на шляху до ЄС.
У Києві розпочало роботу перше Посольство Республіки Албанія. На церемонії відкриття міністри закордонних справ обох країн обговорили поглиблення співпраці та спільне майбутнє в ЄС і НАТО.
У Києві відбулася перша міністерська зустріч Україна-Південно-Східна Європа, де ухвалили спільне комюніке. Документ підтверджує підтримку України та закликає до зміцнення енергетичної безпеки регіону.
Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна підтримали санкції ЄС проти білорусі. Обмеження стосуються 26 громадян та 2 юросіб через причетність до агресії рф.
За результатами голосування у соцмережах УАФ матч проти Ісландії у фіналі плейоф Євро-2024 став "Матчем року". Перемога над ісландцями отримала 48,5% голосів уболівальників.
Албанський уряд заблокує доступ до TikTok з січня на один рік. Рішення прийняте після смертельної бійки між підлітками біля школи в Тирані, спровокованої конфліктом у соцмережах.
Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.
Україна обіграла Албанію з рахунком 2:1 у заключному матчі Ліги націй. Голи Зінченка та Яремчука на початку гри принесли перемогу та друге місце в групі, що дає право зіграти в плей-оф.
Українська футбольна збірна здобула перемогу над Албанією з рахунком 2:1 у матчі Ліги Націй. Завдяки цій перемозі та виграшу Чехії над Грузією, Україна посіла друге місце в групі та вийшла до плейоф за місце в дивізіоні А.
Сьогодні о 21:45 збірна України зіграє з Албанією в останньому матчі Ліги націй. Перемога може вивести команду на друге місце в групі та дати шанс на підвищення до Ліги А.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров не став спілкуватися на пресконференції через перекладача, який хотів перекладати російською. Тренер висловив співчуття загиблим від обстрілів та запропонував спілкуватися англійською.
Матч між збірними України та Грузії у Лізі націй завершився з рахунком 1:1. Автогол Кверквелії на 7-й хвилині та гол Мікаутадзе на 76-й хвилині визначили результат зустрічі.
Сьогодні о 19:00 на стадіоні AdjaraBet Arena відбудеться матч Ліги націй між Грузією та Україною. Українська збірна (25 місце у рейтингу ФІФА) зіграє в жовтій формі проти грузинів (67 місце), які виступатимуть у червоному.
Дебютанти збірної України розповіли про свої емоції після отримання виклику до національної команди. Олексій Сич, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк та Іван Калюжний поділилися особистими історіями реакції на новину.
Захисник "Руху" Олексій Сич отримав дебютний виклик до збірної України. Олександр Тимчик з "Динамо" покинув табір команди перед матчами з Грузією та Албанією в Лізі націй.
Суд в Італії наказав повернути сімох мігрантів з центру в Албанії, куди їх відправили за двосторонньою угодою. Рішення викликало критику з боку віцепрем'єра Маттео Сальвіні, який звинуватив суддів у політизації.
Українські футболісти прибули до Белека для підготовки до матчів з Грузією та Албанією. Легіонери приєднаються до команди пізніше, а 15 листопада збірна вирушить до Батумі.
Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй проти Грузії та Албанії. До списку з 25 гравців увійшов дебютант Єгор Ярмолюк з "Брентфорда", але не потрапив капітан Андрій Ярмоленко.
На чемпіонаті світу U-23 з боротьби в Тирані українська жіноча збірна виборола 6 медалей - 2 золоті та 4 бронзові. Команда посіла третє загальнокомандне місце.
Римський суд визнав незаконним утримання 12 мігрантів в Албанії та наказав повернути їх до Італії. Рішення стосується групи з 16 осіб, відправлених до Албанії в рамках нової двосторонньої угоди.
Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність збільшення виконання рішень щодо депортацій мігрантів в ЄС. Наразі рівень повернення нелегальних мігрантів складає лише 20%, що потребує законодавчих змін.
Корабель ВМС Італії доставив 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди між країнами. Це перша група біженців, розміщена в новому центрі прийому в порту Шенджін.