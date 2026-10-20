Соціальні заворушення підпалюють вулиці від Франції до Албанії - чому Європу охопили протести

Зростання цін на пальне, невдоволення станом шкіл, погіршення державних послуг та житлова криза підживлюють осінь протестів у Європі. Про це ідеться у публікації Associated Press, пише УНН.

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Натовпи тижнями протестують у великих європейських містах, і деякі демонстрації позначені затриманнями, грабежами, пораненнями людей та насильством по всій Франції, Італії та Албанії. В Іспанії та Португалії звели наметові табори на знак протесту проти недоступного житла.

Молоді європейці відчувають "сильне відчуття невизначеності та відсутності контролю", коментує соціологиня Університету Деусто в Іспанії Марія Сільвестр. "І коли певні ситуації збігаються, раптово спалахує іскра, здатна спрямувати це невдоволення та вивести людей на вулиці", - вказує вона.

Міста перетворилися на "поля битв", на тлі того, як провідні економіки ЄС, включаючи Францію, Італію та Іспанію, наближаються до важливих виборів, тоді як ультраправі партії "досягли успіхів на виборах у Німеччині і можуть зробити це і в інших країнах". Це також відбувається в той час, коли Європа стикається з критичним моментом у своїй підтримці України, коли президент США Дональд Трамп робить пропозиції главі кремля володимиру путіну, навіть коли росію звинувачують у дедалі частіших підпалах, кібератаках та інших актах диверсій у країнах НАТО, зазначає видання.

"Праві політики скористалися хаосом", - вказує видання. Хоча протести у Франції виглядали широкомасштабними, Трамп зобразив іммігрантів відповідальними за руйнування, написавши в понеділок на своїй платформі Truth Social: "Мігранти захопили Францію. Вони повинні швидко зачинити кордони!"

Багато протестів, як зауважується, підживлювали розчаровані молоді люди. Інші учасники, включаючи агітаторів у чорному в масках, розпалювали насильство, але французька влада та поліція не звинувачували іммігрантів.

Нарікання старшокласників у Франції

У Франції, яка має багатовікову традицію народних протестів, старшокласники влаштовували блокади та демонстрації вже понад три тижні, вимагаючи більше ресурсів для шкіл, які вони називають недоукомплектованими та занедбаними, особливо в районах з низьким рівнем доходу.

Протести поширилися, коли до них приєдналися французька профспілка CGT та інші активісти, у той час, як здобувачі освіти перервали навчання на осінні канікули. Рух тепер включає вимоги щодо зростання вартості життя та державних послуг.

Попри те, що сотні тисяч людей проводили мирні марші, безлади на вихідних призвели до 2400 затримань та серйозних заворушень у деяких частинах Франції, включаючи мародерство в Парижі, Марселі, Ліоні та Бордо. У Ліможі полум'я охопило мерію 19-го століття та майже знищило будівлю. Деякі школи були підпалені. Коли учні та бунтівники кидали запальні бомби, а правоохоронці відповідали сльозогінним газом, сотні людей отримали поранення.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив насильство в суботу, звинувативши ультралівих активістів у спробі розпалити хаос, нападаючи на будівлі та поліцію.

"Ті, хто грабував, повинні будуть заплатити за завдану шкоду, а ті, хто намагався повалити Республіку, будуть притягнуті до відповідальності", – заявив Макрон у неділю у рідкісному телевізійному зверненні.

В Іспанії вчителі початкової та середньої школи минулого тижня розпочали безстроковий страйк у Мадриді, вимагаючи кращої оплати праці та умов праці. Невдоволені вчителі влаштували аналогічні страйки в інших частинах Іспанії цього року.

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Недоступне житло в Іспанії

На центральній площі Мадрида Пуерта-дель-Соль брезентові намети тижнями вкривали площу на знак протесту проти зростання вартості житла, спричиненого виселенням 87-річної Марії дель Кармен Абаскаль, яка пізніше померла в лікарні. Менші протестні табори з'явилися в інших іспанських містах.

Тиск громадськості змусив правлячий соціалістичний уряд схвалити заходи щодо доступного житла, але їм не вистачило підтримки в парламенті, що спонукало прем'єр-міністра Педро Санчеса закликати до дострокових виборів у листопаді. Також було оголошено загальнонаціональний страйк на листопад — перший за 14 років.

Подібні протести проти житла виникли в найбільших містах Португалії, Лісабоні та Порту, а також у Барселоні, "центрі надмірного туризму та житлових проблем в Іспанії".

Мінімальна заробітна плата в Іспанії становить 1221 євро (1370 доларів США), тоді як середня місячна орендна плата за квартиру площею 80 квадратних метрів становить близько 1130 євро (близько 1270 доларів США), згідно з аналізом ділової газети Expansión.

В Іспанії десятки тисяч людей вийшли на протести через житлову кризу, у Мадриді та Валенсії сталися сутички

Непідйомні витрати на життя через зростання інфляції в Італії

"Італія на площі" ("Italia in Piazza") згуртувала тисячі демонстрантів, які висловлювали вимоги щодо кращої зайнятості, охорони здоров'я, освіти та доступу до житла, а також підвищення заробітної плати. Інфляція в Італії зросла до 4,2% у вересні, перевищивши 3,8% у єврозоні, згідно з урядовими даними.

Після мирних маршів відбулися жорстокі заворушення в Турині та Болоньї, а також у фінансовій та модній столиці Італії Мілані, де бунтівники у масках зіткнулися з поліцією, грабували магазини та підпалили майно. Поліція Мілана повідомила, що протягом двох днів заворушень було затримано 271 людину, більшість з яких неповнолітні, а 14 співробітників служби безпеки отримали поранення.

У Мілані під час протестів пограбували магазини Decathlon і Arc'teryx, а також салон Vodafone - є затримані

Тепер новостворена група, яка називає себе "Рух 17 жовтня" ("Oct. 17 Movement"), оголосила про те, що вона називає "постійною мобілізацією", щоб щосуботи о 15:00 проводити демонстрації в містах по всій Італії.

Студенти в Албанії приєднуються до антикорупційних протестів

Антиурядові протести в столиці Албанії Тирані тривають уже тиждень, зіткнення загострилися після того, як учні старших класів та університетів приєдналися до широкого антиурядового руху "Фламінго" ("Flamingo"), який закликав до відставки прем'єр-міністра-соціаліста Еді Рами.

В Албанії вже тиждень тривають сутички з поліцією: сотні постраждалих

Рама засудив протестувальників, назвавши їх "ідеологізованими та радикалізованими" рухом "Антифа" – загальним терміном для слабо організованих ультралівих, пише видання.

Припинення корупції є головною вимогою руху, який був названий на честь природного середовища існування фламінго в районі, де уряд Рами погодився дозволити великий розвиток розкішного туризму, пов'язаний з Джаредом Кушнером, зятем Трампа. Вони також хочуть захисту охорони здоров'я, освіти та державних пенсій, згідно з інформацією на вебсайті руху.

У Сербії студенти університету, які майже два роки очолюють масові антикорупційні протести, оскаржують спробу повернення до влади колишнього популістського лідера балканської країни Александара Вучича на парламентських виборах.

Колишній авторитарний президент прагне бути призначеним прем'єр-міністром після голосування 25 жовтня. Вважається, що підтримувана молоддю партія "Студентський список" (Students’ List) близька до партії Вучича, що робить результат виборів невизначеним та підживлює побоювання щодо можливого насильства, зазначає видання.

Вучич пішов у відставку, але тепер хоче очолити уряд Сербії - проти цього виступають студенти