Протестувальники заблокували Лувр на тлі масових демонстрацій у Франції

Протестувальники 19 жовтня вранці заблокували доступ до музею Лувр у Парижі, перешкоджаючи відкриттю всесвітньо відомої пам'ятки у звичайний час, на тлі того, як демонстрації тривали по всій Франції. Про це УНН пише з посиланням на Newsweek.

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"Шановні відвідувачі, через студентські страйки музей наразі зачинено. Вибачте за незручності", - ідеться у повідомленні Лувру у X.

За даними керівництва музею та двох профспілок, блокаду очолили студенти, які висловили підтримку руху старшокласників та засудили те, що вони назвали "поліцейськими репресіями".

На фото з демонстрації в понеділок вранці, поширених у соціальних мережах, студенти школи мистецтв та культури École du Louvre тримають банери перед скляною пірамідою музею з написом: "Французька державна служба розвалюється".

В іншій листівці, розповсюдженій біля входу, було написано: "Ми з гордістю оголошуємо, що блокуємо найбільший музей у світі".

Лувр, який зазвичай відкривається о 9-й ранку за місцевим часом, залишався закритим щонайменше до опівдня понеділка, повідомила профспілка CGT, яка підтримує акцію, але не бере в ній участі.

"Туристи, які чекають, агресивно ставляться до нас, бо вони заплатили за квитки", – написав один із протестувальників у дописі, поширеному у X.

Блокада Лувру відбувається на тлі ширших демонстрацій по всій Франції щодо вартості життя та умов державного обслуговування, причому протести переросли в насильство в кількох містах протягом вихідних.

У телевізійному зверненні до нації в неділю президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зайняти жорстку позицію щодо учасників заворушень, визнаючи економічні та соціальні проблеми протестувальників, тоді як лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен звинуватила адміністрацію у нездатності підтримувати порядок.

З наближенням президентських виборів у Франції 2027 року заворушення також загострили політичні дебати щодо того, як уряд країни вирішує кризу, і хто може виграти від зростаючого невдоволення громадськості.

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