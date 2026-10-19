Протестувальники заблокували Лувр на тлі масових демонстрацій у Франції

$44.860.0250.500.19
ukenru
10:21 • 7874 перегляди
В Ірпені зросла кількість поранених до 17 людей, серед них - вісім дітей Photo
Ексклюзив
09:26 • 14703 перегляди
Затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex: чи загрожує судді дисциплінарна відповідальність?
08:03 • 14913 перегляди
Російська атака пошкодила Cosmo Multimall і медцентр у Києві - фоторепортажPhoto
07:51 • 14247 перегляди
Під час першого удару балістикою вночі не було інформації від партнерів, під час другого була - Ігнат
05:53 • 18535 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки рф балістикоюPhotoVideo
19 жовтня, 04:36 • 25960 перегляди
Перемога демократів на виборах може не стримати Трампа - NYT
19 жовтня, 01:47 • 31209 перегляди
Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені
19 жовтня, 00:38 • 27117 перегляди
Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку
18 жовтня, 22:03 • 25671 перегляди
Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи цього не хотів - Трамп
18 жовтня, 21:32 • 23807 перегляди
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
5.2м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Військовий загинув після падіння з каната на матчі з американського футболуVideo19 жовтня, 01:12 • 20320 перегляди
Атака на санкт-петербург 18 жовтня стала наймасштабнішою з 2022 року - ISW19 жовтня, 02:15 • 15217 перегляди
Іран запропонував США переговори щодо відкриття Ормузької протоки "за сім днів"19 жовтня, 03:30 • 12192 перегляди
Ціни на нафту впали з 5-місячного максимуму05:15 • 14124 перегляди
США пригрозили Європі наслідками через обмеження для Starlink - FT06:10 • 11557 перегляди
Публікації
Проти скорочення бронювання виступають зброярі, шахтарі та депутати: чи дослухається уряд10:00 • 8076 перегляди
Затягування справи про медичну недбалість лікарів Odrex: чи загрожує судді дисциплінарна відповідальність?
Ексклюзив
09:26 • 14711 перегляди
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 55779 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto18 жовтня, 08:37 • 56804 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Ексклюзив
18 жовтня, 07:20 • 53027 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Київська область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Експедиції у Тихому океані не вдалося знайти літак Амелії Ергарт - пошуки триватимутьVideo08:59 • 9570 перегляди
Еліна Світоліна оголосила про розлучення з чоловіком08:08 • 8744 перегляди
Сінді Кроуфорд з сім'єю вперше порушили мовчання після смерті сина07:33 • 10014 перегляди
Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса18 жовтня, 09:09 • 32837 перегляди
Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди МиколенкаVideo18 жовтня, 07:57 • 33200 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
Опалення
Instagram
Іскандер (ОТРК)

Протестувальники заблокували Лувр на тлі масових демонстрацій у Франції

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Протестувальники перекрили доступ до Лувру, через що музей не відкрився вчасно. Акція відбулася на тлі протестів щодо вартості життя й держслужби.

Протестувальники заблокували Лувр на тлі масових демонстрацій у Франції

Протестувальники 19 жовтня вранці заблокували доступ до музею Лувр у Парижі, перешкоджаючи відкриттю всесвітньо відомої пам'ятки у звичайний час, на тлі того, як демонстрації тривали по всій Франції. Про це УНН пише з посиланням на Newsweek.

Деталі

"Шановні відвідувачі, через студентські страйки музей наразі зачинено. Вибачте за незручності", - ідеться у повідомленні Лувру у X.

За даними керівництва музею та двох профспілок, блокаду очолили студенти, які висловили підтримку руху старшокласників та засудили те, що вони назвали "поліцейськими репресіями".

На фото з демонстрації в понеділок вранці, поширених у соціальних мережах, студенти школи мистецтв та культури École du Louvre тримають банери перед скляною пірамідою музею з написом: "Французька державна служба розвалюється".

В іншій листівці, розповсюдженій біля входу, було написано: "Ми з гордістю оголошуємо, що блокуємо найбільший музей у світі".

Лувр, який зазвичай відкривається о 9-й ранку за місцевим часом, залишався закритим щонайменше до опівдня понеділка, повідомила профспілка CGT, яка підтримує акцію, але не бере в ній участі.

"Туристи, які чекають, агресивно ставляться до нас, бо вони заплатили за квитки", – написав один із протестувальників у дописі, поширеному у X.

Блокада Лувру відбувається на тлі ширших демонстрацій по всій Франції щодо вартості життя та умов державного обслуговування, причому протести переросли в насильство в кількох містах протягом вихідних.

У телевізійному зверненні до нації в неділю президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зайняти жорстку позицію щодо учасників заворушень, визнаючи економічні та соціальні проблеми протестувальників, тоді як лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен звинуватила адміністрацію у нездатності підтримувати порядок.

З наближенням президентських виборів у Франції 2027 року заворушення також загострили політичні дебати щодо того, як уряд країни вирішує кризу, і хто може виграти від зростаючого невдоволення громадськості.

Макрон засудив погроми у Франції та допустив заборону зібрань19.10.26, 01:34 • 15486 переглядiв

Юлія Шрамко

КультураСвіт
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Париж
Франція