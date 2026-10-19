Макрон засудив погроми у Франції та допустив заборону зібрань
Київ • УНН
Емманюель Макрон засудив насильство й мародерство під час протестів у Франції. Він доручив уряду провести перевірку та допустив заборону зібрань.
Президент Франції Емманюель Макрон різко засудив погроми й мародерство в ході протестів у Франції. Про це повідомляє Le Figaro, інформує УНН.
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У вечірньому зверненні він доручив провести перевірку щодо запобігання подібним подіям і допустив право місцевої влади забороняти певні зібрання.
Дивлячись на ці кадри, ми всі запитували себе: як французи могли вчинити таке з Францією? Як вони могли дійти до такого стану? Ніщо цього не виправдовує, ніщо цього не пояснює
Він доручив уряду зробити "усі необхідні висновки", аби подібне насильство "більше ніколи не повторилося".
"Усі ті, хто сьогодні переконує вас, що найнагальнішим завданням є вийти на вулиці, протестувати й чинити безлад, мають лише одну мету: завдати шкоди республіці та підмінити суть дискусії", - додав президент Франції.
Нагадаємо
У Франції в суботу, 17 жовтня, сотні тисяч людей вийшли на протести проти здорожчання вартості життя, зростання цін на пальне, а також на підтримку вимог ліцеїстів і студентів. У низці міст протести супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та пограбуваннями.
Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро18.10.26, 13:44 • 29253 перегляди