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The Guardian

Макрон засудив погроми у Франції та допустив заборону зібрань

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Емманюель Макрон засудив насильство й мародерство під час протестів у Франції. Він доручив уряду провести перевірку та допустив заборону зібрань.

Макрон засудив погроми у Франції та допустив заборону зібрань

Президент Франції Емманюель Макрон різко засудив погроми й мародерство в ході протестів у Франції. Про це повідомляє Le Figaro, інформує УНН.

Деталі

У вечірньому зверненні він доручив провести перевірку щодо запобігання подібним подіям і допустив право місцевої влади забороняти певні зібрання.

Дивлячись на ці кадри, ми всі запитували себе: як французи могли вчинити таке з Францією? Як вони могли дійти до такого стану? Ніщо цього не виправдовує, ніщо цього не пояснює

- сказав Макрон.

Він доручив уряду зробити "усі необхідні висновки", аби подібне насильство "більше ніколи не повторилося".

"Усі ті, хто сьогодні переконує вас, що найнагальнішим завданням є вийти на вулиці, протестувати й чинити безлад, мають лише одну мету: завдати шкоди республіці та підмінити суть дискусії", - додав президент Франції.

Нагадаємо

У Франції в суботу, 17 жовтня, сотні тисяч людей вийшли на протести проти здорожчання вартості життя, зростання цін на пальне, а також на підтримку вимог ліцеїстів і студентів. У низці міст протести супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та пограбуваннями.

Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро18.10.26, 13:44 • 29253 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаКриміналСвітПодії
Сутички
Емманюель Макрон
Франція