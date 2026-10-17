У Франції понад пів мільйона людей вийшли на протести - палали авто та ратуша
Київ • УНН
У Франції протести проти вартості життя й цін на пальне супроводжувалися сутичками, підпалами та пограбуваннями. У Ліможі згоріла історична ратуша.
У Франції в суботу, 17 жовтня, сотні тисяч людей вийшли на протести проти здорожчання вартості життя, зростання цін на пальне, а також на підтримку вимог ліцеїстів і студентів. Про це повідомляє Le Monde, інформує УНН.
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Зазначається, що до акцій долучилися учасники руху "жовтих жилетів" та профспілкові організації. У низці міст протести супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та пограбуваннями.
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Ближче до півночі в місті Лімож група людей у масках підпалила ратушу XIX століття. Перед цим вони спалили автомобіль муніципальної поліції, розбили вікна будівлі та проникли всередину. Вогонь охопив частину мерії та дістався даху. Унаслідок пожежі обвалилася дзвіниця, яка простояла 143 роки. Будівля є історичною пам’яткою Франції.
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8 жовтня у Парижі акція протесту на підтримку ліцеїстів завершилася сутичками з правоохоронцями. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів. Було затримано 504 людей, поранено 48 силовиків.
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