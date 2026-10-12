Довіра до Макрона впала до рекордних 15% на тлі криз у Франції - опитування

Рівень довіри до президента Франції Емманюеля Макрона опустився до найнижчого показника. Про це свідчать результати опитування компанії Ipsos BVA спільно з інженерною школою Cesi, повідомляє УНН із посиланням на La Tribune Dimanche.

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Зазначається, що лише 15% опитаних французів позитивно оцінюють діяльність Макрона.

Цей рекордно низький показник спричинений низкою криз - студентськими протестами, зростанням ставок за запозиченнями у Франції, високими цінами на паливо, сільськогосподарськими втратами через посуху тощо - пояснюють соціологи.

Водночас підтримка лідерів ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та Жордана Барделли також знизилася (33% та 32% відповідно).

Нагадаємо

У вересні Емманюель Макрон заявив, що не виключає повернення на посаду президента Франції після перерви. У 2027 році він не зможе балотуватися втретє поспіль.

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