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Довіра до Макрона впала до рекордних 15% на тлі криз у Франції - опитування

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Лише 15% французів позитивно оцінюють діяльність Макрона - це найнижчий показник чинного президента. Підтримка Ле Пен і Барделли також знизилася - до 33% і 32% відповідно.

Довіра до Макрона впала до рекордних 15% на тлі криз у Франції - опитування

Рівень довіри до президента Франції Емманюеля Макрона опустився до найнижчого показника. Про це свідчать результати опитування компанії Ipsos BVA спільно з інженерною школою Cesi, повідомляє УНН із посиланням на La Tribune Dimanche.

Деталі

Зазначається, що лише 15% опитаних французів позитивно оцінюють діяльність Макрона.

Цей рекордно низький показник спричинений низкою криз - студентськими протестами, зростанням ставок за запозиченнями у Франції, високими цінами на паливо, сільськогосподарськими втратами через посуху тощо

- пояснюють соціологи.

Водночас підтримка лідерів ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та Жордана Барделли також знизилася (33% та 32% відповідно).

Нагадаємо

У вересні Емманюель Макрон заявив, що не виключає повернення на посаду президента Франції після перерви. У 2027 році він не зможе балотуватися втретє поспіль.

У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах06.09.26, 04:55 • 17543 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Франція