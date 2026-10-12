Довіра до Макрона впала до рекордних 15% на тлі криз у Франції - опитування
Київ • УНН
Лише 15% французів позитивно оцінюють діяльність Макрона - це найнижчий показник чинного президента. Підтримка Ле Пен і Барделли також знизилася - до 33% і 32% відповідно.
Рівень довіри до президента Франції Емманюеля Макрона опустився до найнижчого показника. Про це свідчать результати опитування компанії Ipsos BVA спільно з інженерною школою Cesi, повідомляє УНН із посиланням на La Tribune Dimanche.
Деталі
Зазначається, що лише 15% опитаних французів позитивно оцінюють діяльність Макрона.
Цей рекордно низький показник спричинений низкою криз - студентськими протестами, зростанням ставок за запозиченнями у Франції, високими цінами на паливо, сільськогосподарськими втратами через посуху тощо
Водночас підтримка лідерів ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та Жордана Барделли також знизилася (33% та 32% відповідно).
Нагадаємо
У вересні Емманюель Макрон заявив, що не виключає повернення на посаду президента Франції після перерви. У 2027 році він не зможе балотуватися втретє поспіль.
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