Доверие к Макрону упало до рекордных 15% на фоне кризисов во Франции — опрос
Киев • УНН
Лишь 15% французов положительно оценивают деятельность Макрона — это самый низкий показатель среди действующих президентов. Поддержка Ле Пен и Барделлы также снизилась — до 33% и 32% соответственно.
Уровень доверия к президенту Франции Эмманюэлю Макрону опустился до самого низкого показателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos BVA совместно с инженерной школой Cesi, сообщает УНН со ссылкой на La Tribune Dimanche.
Детали
Отмечается, что лишь 15% опрошенных французов положительно оценивают деятельность Макрона.
Этот рекордно низкий показатель вызван рядом кризисов — студенческими протестами, ростом ставок по заимствованиям во Франции, высокими ценами на топливо, сельскохозяйственными потерями из-за засухи и тому подобным
В то же время поддержка лидеров ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы также снизилась (33% и 32% соответственно).
Напомним
В сентябре Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возвращения на пост президента Франции после перерыва. В 2027 году он не сможет баллотироваться в третий раз подряд.
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