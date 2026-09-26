Макрон не виключив можливості повернення на пост президента Франції

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливості повернення на посаду президента після завершення свого терміну. Про це Макрон заявив в інтерв’ю американському журналу Variety, пише УНН.

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Макрон зазначив, що, відповідно до конституції Франції, президент може обіймати посаду два строки поспіль. Він додав, що завершить свій нинішній у травні 2027 року, після чого французи оберуть іншого президента.

Давайте внесемо ясність: згідно з нашою Конституцією, можна бути обраним на два терміни поспіль. Тому в травні наступного року завершиться мій термін, і французький народ обере іншу людину. Але я нічого не виключаю. Повернення — досить незвична річ, але побачимо. Життя дивовижне, часом навіть дивовижніше за кіно - сказав Макрон.

Макрон був обраний президентом Франції у 2017 році та переобраний у 2022 році. Конституція не дозволяє йому балотуватися на третій поспіль термін - на виборах 2027 року, однак для участі у виборах після перерви — у 2032 році - юридичних перешкод немає.

Нагадаємо

Французькі виборці обиратимуть нового президента 18 квітня та 2 травня 2027 року. Макрон не може балотуватися на третій термін, а серед кандидатів — його колишні прем'єри та лідер лівих.