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Макрон не виключив можливості повернення на пост президента Франції

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Еммануель Макрон заявив, що не виключає повернення на посаду президента Франції після перерви. У 2027 році він не зможе балотуватися втретє поспіль.

Макрон не виключив можливості повернення на пост президента Франції

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливості повернення на посаду президента після завершення свого терміну. Про це Макрон заявив в інтерв’ю американському журналу Variety, пише УНН.

Деталі

Макрон зазначив, що, відповідно до конституції Франції, президент може обіймати посаду два строки поспіль. Він додав, що завершить свій нинішній у травні 2027 року, після чого французи оберуть іншого президента.

Давайте внесемо ясність: згідно з нашою Конституцією, можна бути обраним на два терміни поспіль. Тому в травні наступного року завершиться мій термін, і французький народ обере іншу людину. Але я нічого не виключаю. Повернення — досить незвична річ, але побачимо. Життя дивовижне, часом навіть дивовижніше за кіно

- сказав Макрон.

Макрон був обраний президентом Франції у 2017 році та переобраний у 2022 році. Конституція не дозволяє йому балотуватися на третій поспіль термін - на виборах 2027 року, однак для участі у виборах після перерви — у 2032 році - юридичних перешкод немає.

Нагадаємо

Французькі виборці обиратимуть нового президента 18 квітня та 2 травня 2027 року. Макрон не може балотуватися на третій термін, а серед кандидатів — його колишні прем'єри та лідер лівих.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Емманюель Макрон
Франція