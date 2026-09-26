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Четверо військових НАТО отримали поранення під час навчань у Латвії

Київ • УНН

 • 448 перегляди

На полігоні в Адажі вогонь з італійської зброї влучив в іншу військову машину. Один військовий у тяжчому стані, загрози життю немає.

Четверо військових НАТО отримали поранення під час навчань у Латвії

Четверо італійських військових отримали поранення внаслідок дружнього вогню під час навчання НАТО в Латвії. Про це повідомляє Міністерство оборони Італії, передає УНН

Деталі 

"Під час навчань із бойовою стрільбою на полігоні в Адажі (Латвія) стався інцидент, у якому постраждали четверо італійських військовослужбовців Сухопутних військ, що входять до складу 11-го полку берсальєрів і беруть участь у місії НАТО "Forward Land Forces" (FLF) у Латвії", - йдеться у повідомленні. 

З причин, які наразі з’ясовуються, під час навчань стався інцидент із неавтоматичною вогнепальною зброєю, встановленою на італійському військовому транспортному засобі. Випущені постріли влучили в інший італійський військовий транспортний засіб, на якому перебували четверо військовослужбовців, що постраждали.

Чотирьом військовослужбовцям була негайно надана медична допомога, а також вони були доставлені до медичного закладу в Ризі, де наразі їм надають необхідну медичну допомогу та проводять необхідні обстеження.

За наявною на цей момент інформацією, стан одного з чотирьох військовослужбовців є найважчим. Наразі життя жодного з них не перебуває під загрозою.

"Негайно розпочато всі необхідні перевірки для з’ясування причин та реконструкції обставин події. Родичі поінформовані", - додали у міністерстві. 

Нагадаємо 

Президент Франції Еммануель Макрон погодився розпочати переговори щодо приєднання Латвії до французької ініціативи ядерного стримування. Париж також готовий посилити військову присутність у Латвії, зокрема у сфері протиповітряної оборони. 

Павло Башинський

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