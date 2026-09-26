Четверо військових НАТО отримали поранення під час навчань у Латвії
Київ • УНН
На полігоні в Адажі вогонь з італійської зброї влучив в іншу військову машину. Один військовий у тяжчому стані, загрози життю немає.
Четверо італійських військових отримали поранення внаслідок дружнього вогню під час навчання НАТО в Латвії. Про це повідомляє Міністерство оборони Італії, передає УНН.
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"Під час навчань із бойовою стрільбою на полігоні в Адажі (Латвія) стався інцидент, у якому постраждали четверо італійських військовослужбовців Сухопутних військ, що входять до складу 11-го полку берсальєрів і беруть участь у місії НАТО "Forward Land Forces" (FLF) у Латвії", - йдеться у повідомленні.
З причин, які наразі з’ясовуються, під час навчань стався інцидент із неавтоматичною вогнепальною зброєю, встановленою на італійському військовому транспортному засобі. Випущені постріли влучили в інший італійський військовий транспортний засіб, на якому перебували четверо військовослужбовців, що постраждали.
Чотирьом військовослужбовцям була негайно надана медична допомога, а також вони були доставлені до медичного закладу в Ризі, де наразі їм надають необхідну медичну допомогу та проводять необхідні обстеження.
За наявною на цей момент інформацією, стан одного з чотирьох військовослужбовців є найважчим. Наразі життя жодного з них не перебуває під загрозою.
"Негайно розпочато всі необхідні перевірки для з’ясування причин та реконструкції обставин події. Родичі поінформовані", - додали у міністерстві.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон погодився розпочати переговори щодо приєднання Латвії до французької ініціативи ядерного стримування. Париж також готовий посилити військову присутність у Латвії, зокрема у сфері протиповітряної оборони.