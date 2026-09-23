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Соціальна мережа

Франція почне переговори про приєднання Латвії до ініціативи ядерного стримування

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Еммануель Макрон погодив переговори про участь Латвії у французькій ініціативі ядерного стримування. Париж також посилить ППО.

Франція почне переговори про приєднання Латвії до ініціативи ядерного стримування

Президент Франції Еммануель Макрон погодився розпочати переговори щодо приєднання Латвії до французької ініціативи ядерного стримування. Париж також готовий посилити військову присутність у Латвії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Я перебував в активному контакті з президентом Франції щодо тіснішої співпраці Латвії та Франції у сфері безпеки й оборони. Президент Макрон погодився розпочати переговори з Латвією про приєднання нашої країни до французької ініціативи ядерного стримування

– заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

За його словами, Макрон також висловив готовність посилити французьку військову присутність у Латвії, особливо у сфері ППО.

Франція розширює співпрацю у сфері ядерного стримування

Латвійські МЗС і Міноборони мають підготувати позицію країни, можливу модель співпраці та графік подальших переговорів.

Ініціатива передбачає поглиблення співпраці європейських союзників навколо французьких сил ядерного стримування. Контроль над ядерним арсеналом при цьому залишається за Францією.

Раніше до співпраці в межах ініціативи долучилися або почали відповідні переговори інші країни Північної та Східної Європи, зокрема Фінляндія та Естонія.

Президент Латвії заявив, що Європа не встигає за розвитком війни дронів в Україні19.09.26, 14:44 • 8192 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Reuters
Латвія
Емманюель Макрон
Фінляндія
Франція
Естонія