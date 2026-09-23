Франція почне переговори про приєднання Латвії до ініціативи ядерного стримування

Президент Франції Еммануель Макрон погодився розпочати переговори щодо приєднання Латвії до французької ініціативи ядерного стримування. Париж також готовий посилити військову присутність у Латвії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Я перебував в активному контакті з президентом Франції щодо тіснішої співпраці Латвії та Франції у сфері безпеки й оборони. Президент Макрон погодився розпочати переговори з Латвією про приєднання нашої країни до французької ініціативи ядерного стримування – заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс.

За його словами, Макрон також висловив готовність посилити французьку військову присутність у Латвії, особливо у сфері ППО.

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Латвійські МЗС і Міноборони мають підготувати позицію країни, можливу модель співпраці та графік подальших переговорів.

Ініціатива передбачає поглиблення співпраці європейських союзників навколо французьких сил ядерного стримування. Контроль над ядерним арсеналом при цьому залишається за Францією.

Раніше до співпраці в межах ініціативи долучилися або почали відповідні переговори інші країни Північної та Східної Європи, зокрема Фінляндія та Естонія.

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