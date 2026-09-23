Франция начнёт переговоры о присоединении Латвии к инициативе ядерного сдерживания

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился начать переговоры о присоединении Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания. Париж также готов усилить военное присутствие в Латвии, в частности в сфере противовоздушной обороны, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Я находился в активном контакте с президентом Франции по вопросу более тесного сотрудничества Латвии и Франции в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией о присоединении нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

По его словам, Макрон также выразил готовность усилить французское военное присутствие в Латвии, особенно в сфере ПВО.

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МИД и Минобороны Латвии должны подготовить позицию страны, возможную модель сотрудничества и график дальнейших переговоров.

Инициатива предусматривает углубление сотрудничества европейских союзников вокруг французских сил ядерного сдерживания. Контроль над ядерным арсеналом при этом остается за Францией.

Ранее к сотрудничеству в рамках инициативы присоединились или начали соответствующие переговоры другие страны Северной и Восточной Европы, в частности Финляндия и Эстония.

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