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Франция начнёт переговоры о присоединении Латвии к инициативе ядерного сдерживания

Киев • УНН

 • 2136 просмотра

Эммануэль Макрон согласовал переговоры об участии Латвии во французской инициативе ядерного сдерживания. Париж также усилит ПВО.

Франция начнёт переговоры о присоединении Латвии к инициативе ядерного сдерживания

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился начать переговоры о присоединении Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания. Париж также готов усилить военное присутствие в Латвии, в частности в сфере противовоздушной обороны, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Я находился в активном контакте с президентом Франции по вопросу более тесного сотрудничества Латвии и Франции в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией о присоединении нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания

– заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

По его словам, Макрон также выразил готовность усилить французское военное присутствие в Латвии, особенно в сфере ПВО.

Франция расширяет сотрудничество в сфере ядерного сдерживания

МИД и Минобороны Латвии должны подготовить позицию страны, возможную модель сотрудничества и график дальнейших переговоров.

Инициатива предусматривает углубление сотрудничества европейских союзников вокруг французских сил ядерного сдерживания. Контроль над ядерным арсеналом при этом остается за Францией.

Ранее к сотрудничеству в рамках инициативы присоединились или начали соответствующие переговоры другие страны Северной и Восточной Европы, в частности Финляндия и Эстония.

Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием войны дронов в Украине19.09.26, 14:44 • 8198 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Reuters
Латвия
Эмманюэль Макрон
Финляндия
Франция
Эстония