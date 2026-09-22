Трамп заявил, что во время встречи с Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что во время встречи обсудит с Владимиром Зеленским поставки Украине ракет Patriot. Он отметил мощное производство Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot, передает УНН.
"Что ж, мы будем это обсуждать. Мы обсудим это прямо сейчас. Если бы вы пришли в конце, у нас уже был бы ответ, но мы поговорим об этом сейчас", — сказал Трамп.
путин готов встретиться, чтобы положить конец войне в Украине — Трамп22.09.26, 21:12 • 2028 просмотров
Он отметил, что у Украины есть очень мощное производство и очень способные люди.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях ООН с президентом США Дональдом Трампом.