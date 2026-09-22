Трамп заявил, что во время встречи с Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot, передает УНН.

"Что ж, мы будем это обсуждать. Мы обсудим это прямо сейчас. Если бы вы пришли в конце, у нас уже был бы ответ, но мы поговорим об этом сейчас", — сказал Трамп.

путин готов встретиться, чтобы положить конец войне в Украине — Трамп

Он отметил, что у Украины есть очень мощное производство и очень способные люди.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях ООН с президентом США Дональдом Трампом.