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Трамп заявил, что во время встречи с Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Дональд Трамп заявил, что во время встречи обсудит с Владимиром Зеленским поставки Украине ракет Patriot. Он отметил мощное производство Украины.

Трамп заявил, что во время встречи с Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot, передает УНН

"Что ж, мы будем это обсуждать. Мы обсудим это прямо сейчас. Если бы вы пришли в конце, у нас уже был бы ответ, но мы поговорим об этом сейчас", — сказал Трамп. 

путин готов встретиться, чтобы положить конец войне в Украине — Трамп22.09.26, 21:12 • 2028 просмотров

Он отметил, что у Украины есть очень мощное производство и очень способные люди. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях ООН с президентом США Дональдом Трампом. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Организация Объединенных Наций
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина