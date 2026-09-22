путин готов встретиться, чтобы положить конец войне в Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин "готов встретиться", чтобы обсудить прекращение войны в Украине, передает УНН.

"Он готов встретиться. Он готов. Он хотел бы, чтобы война закончилась", — сказал президент США во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я думаю, мы оба хотим, чтобы война закончилась, если честно с вами, пришло время, много людей погибает, а они этого не хотят. Но я думаю, что они оба хотят, чтобы война закончилась", — резюмировал Трамп.

Зеленский встретился с Трампом на полях Генассамблеи ООН