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путин готов встретиться, чтобы положить конец войне в Украине — Трамп

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

Дональд Трамп заявил, что владимир путин готов встретиться для обсуждения завершения войны в Украине. По его словам, этого хотят обе стороны.

путин готов встретиться, чтобы положить конец войне в Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин "готов встретиться", чтобы обсудить прекращение войны в Украине, передает УНН.

"Он готов встретиться. Он готов. Он хотел бы, чтобы война закончилась", — сказал президент США во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я думаю, мы оба хотим, чтобы война закончилась, если честно с вами, пришло время, много людей погибает, а они этого не хотят. Но я думаю, что они оба хотят, чтобы война закончилась", — резюмировал Трамп.

Зеленский встретился с Трампом на полях Генассамблеи ООН22.09.26, 20:58 • 1264 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина