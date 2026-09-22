путин готов встретиться, чтобы положить конец войне в Украине — Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что владимир путин готов встретиться для обсуждения завершения войны в Украине. По его словам, этого хотят обе стороны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин "готов встретиться", чтобы обсудить прекращение войны в Украине, передает УНН.
"Он готов встретиться. Он готов. Он хотел бы, чтобы война закончилась", — сказал президент США во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я думаю, мы оба хотим, чтобы война закончилась, если честно с вами, пришло время, много людей погибает, а они этого не хотят. Но я думаю, что они оба хотят, чтобы война закончилась", — резюмировал Трамп.
Зеленский встретился с Трампом на полях Генассамблеи ООН22.09.26, 20:58 • 1264 просмотра