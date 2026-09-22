Этот дождь надолго — синоптики дали прогноз на трое суток и предупредили о прохладных ночах

В Украине в ближайшие трое суток ожидаются дожди, порывы ветра, а также снижение температуры, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В следующие трое суток в большинстве областей пройдут небольшие и умеренные дожди; завтра на левобережье страны значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с - сообщили синоптики.

Кроме того, ожидается и постепенное снижение температуры - ночью столбик термометра опустится до 4° тепла.

Температура ночью 4-10°, на востоке и юго-востоке страны 11-15°; днем 13-19° - добавили в Укргидрометцентре.

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