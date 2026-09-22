Этот дождь надолго — синоптики дали прогноз на трое суток и предупредили о прохладных ночах
Киев • УНН
В ближайшие трое суток в Украине ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Температура ночью снизится до 4–10° тепла.
В Украине в ближайшие трое суток ожидаются дожди, порывы ветра, а также снижение температуры, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В следующие трое суток в большинстве областей пройдут небольшие и умеренные дожди; завтра на левобережье страны значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с
Кроме того, ожидается и постепенное снижение температуры - ночью столбик термометра опустится до 4° тепла.
Температура ночью 4-10°, на востоке и юго-востоке страны 11-15°; днем 13-19°
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