Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН и отказаться от постоянных членов

$44.670.0151.200.04
ukenru
05:01 • 10702 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке начнётся в 20:15 по киевскому времени: что будут обсуждать
04:58 • 10916 просмотра
Новоизбранные депутаты Госдумы РФ якобы призывают отвести российские войска с Лиманского направления — «АТЕШ»
04:32 • 9560 просмотра
В Самаре после атаки горит один из крупнейших в регионе Куйбышевский НПЗ — ASTRAPhoto
04:12 • 10421 просмотра
В Днепре после российского удара погибли 2 человека, число раненых возросло до 6
01:51 • 12568 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, запланированы встреча с Трампом и подписание Drone DealVideo
01:18 • 11010 просмотра
Европа рассматривает модернизацию украинских Ан-124 «Руслан» для военной логистики НАТО
22 сентября, 00:17 • 11603 просмотра
США закупают украинские разведывательные дроны Raybird на сумму более $10 млн: чем они так заинтересовали американцев
21 сентября, 20:58 • 11330 просмотра
"Агония системы": на выборах в Госдуму РФ могли сфальсифицировать каждый третий голос
21 сентября, 22:16 • 8864 просмотра
В Нью-Йорке открыли новый офис Совета Европы для усиления механизмов привлечения рф к ответственности за агрессиюPhoto
21 сентября, 21:55 • 8428 просмотра
ЕС не смог договориться о снятии санкций с российских миллиардеров Усманова и Фридмана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
95%
746мм
Популярные новости
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой и показала первое фото сына с Джейком БонджовиPhoto21 сентября, 21:06 • 15138 просмотра
Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыномPhoto21 сентября, 22:05 • 12930 просмотра
Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб21 сентября, 22:56 • 11482 просмотра
Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, есть раненые22 сентября, 00:00 • 12519 просмотра
Макрон и Трамп обсудили прекращение ударов Украины и России по энергетическим объектам02:38 • 11985 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
Эксклюзив
21 сентября, 17:04 • 34223 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило21 сентября, 16:38 • 36935 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo21 сентября, 14:49 • 35856 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21 сентября, 13:08 • 37756 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника21 сентября, 13:03 • 35102 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Новая книга брата принцессы Дианы спровоцировала словесную войну с королём ЧарльзомVideo06:39 • 198 просмотра
После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки01:07 • 7164 просмотра
Шарлиз Терон рассказала, какой совет дала бы себе в начале карьеры в Голливуде, и о личной семейной трагедии22 сентября, 00:06 • 8284 просмотра
Звезда «Малкольма в центре внимания» Фрэнки Муниз заявил, что «достиг дна» на фоне развода21 сентября, 23:05 • 7554 просмотра
Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыномPhoto21 сентября, 22:05 • 13016 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
P-800 Oniks
9К720 Искандер
Ракетная система С-400

Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН и отказаться от постоянных членов

Киев • УНН

 • 2420 просмотра

Президент Турции предложил реформировать Совбез ООН без постоянных членов и права вето. Анкара планирует создать коалицию в поддержку изменений.

Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН и отказаться от постоянных членов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к масштабной реформе Совета Безопасности ООН, которая будет предусматривать отмену права вето и отказ от системы постоянного членства. Об этом он написал в колонке для Bloomberg Opinion, сообщает УНН.

Детали

По словам Эрдогана, нынешняя структура Совета Безопасности остается отражением мирового порядка, сформированного после Второй мировой войны, и уже не соответствует современному распределению сил.

Президент Турции подчеркнул, что простого расширения Совета Безопасности путем предоставления привилегированного статуса новым странам недостаточно, поскольку это лишь увеличит количество государств с исключительными полномочиями.

Эрдоган предлагает полностью изменить принцип формирования Совбеза

Отмена права вето должна быть как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой содержательной реформы

— заявил Эрдоган.

Он предложил систему, при которой в Совете Безопасности вообще не будет постоянных членов. Вместо этого Генеральная Ассамблея ООН должна избирать государства в Совбез на определенный срок по принципу ротации. Для повторного членства стране придется вновь получить поддержку большинства государств — членов ООН.

Эрдоган также выступил за расширение полномочий Генеральной Ассамблеи и подотчетности ей Совета Безопасности.

Мы не можем построить международный порядок будущего, сохраняя иерархии прошлого

— подчеркнул президент Турции.

По его словам, Анкара будет работать над формированием широкой международной коалиции в поддержку реформы ООН, отмены права вето и усиления роли избранных членов Совета Безопасности.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, запланированы встреча с Трампом и подписание Drone Deal22.09.26, 04:51 • 12560 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Bloomberg L.P.
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция