Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН и отказаться от постоянных членов
Киев • УНН
Президент Турции предложил реформировать Совбез ООН без постоянных членов и права вето. Анкара планирует создать коалицию в поддержку изменений.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к масштабной реформе Совета Безопасности ООН, которая будет предусматривать отмену права вето и отказ от системы постоянного членства. Об этом он написал в колонке для Bloomberg Opinion, сообщает УНН.
Детали
По словам Эрдогана, нынешняя структура Совета Безопасности остается отражением мирового порядка, сформированного после Второй мировой войны, и уже не соответствует современному распределению сил.
Президент Турции подчеркнул, что простого расширения Совета Безопасности путем предоставления привилегированного статуса новым странам недостаточно, поскольку это лишь увеличит количество государств с исключительными полномочиями.
Эрдоган предлагает полностью изменить принцип формирования Совбеза
Отмена права вето должна быть как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой содержательной реформы
Он предложил систему, при которой в Совете Безопасности вообще не будет постоянных членов. Вместо этого Генеральная Ассамблея ООН должна избирать государства в Совбез на определенный срок по принципу ротации. Для повторного членства стране придется вновь получить поддержку большинства государств — членов ООН.
Эрдоган также выступил за расширение полномочий Генеральной Ассамблеи и подотчетности ей Совета Безопасности.
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По его словам, Анкара будет работать над формированием широкой международной коалиции в поддержку реформы ООН, отмены права вето и усиления роли избранных членов Совета Безопасности.
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