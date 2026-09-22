Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН и отказаться от постоянных членов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к масштабной реформе Совета Безопасности ООН, которая будет предусматривать отмену права вето и отказ от системы постоянного членства. Об этом он написал в колонке для Bloomberg Opinion, сообщает УНН.

Детали

По словам Эрдогана, нынешняя структура Совета Безопасности остается отражением мирового порядка, сформированного после Второй мировой войны, и уже не соответствует современному распределению сил.

Президент Турции подчеркнул, что простого расширения Совета Безопасности путем предоставления привилегированного статуса новым странам недостаточно, поскольку это лишь увеличит количество государств с исключительными полномочиями.

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Отмена права вето должна быть как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой содержательной реформы — заявил Эрдоган.

Он предложил систему, при которой в Совете Безопасности вообще не будет постоянных членов. Вместо этого Генеральная Ассамблея ООН должна избирать государства в Совбез на определенный срок по принципу ротации. Для повторного членства стране придется вновь получить поддержку большинства государств — членов ООН.

Эрдоган также выступил за расширение полномочий Генеральной Ассамблеи и подотчетности ей Совета Безопасности.

Мы не можем построить международный порядок будущего, сохраняя иерархии прошлого — подчеркнул президент Турции.

По его словам, Анкара будет работать над формированием широкой международной коалиции в поддержку реформы ООН, отмены права вето и усиления роли избранных членов Совета Безопасности.

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