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Financial Times

Европа рассматривает модернизацию украинских Ан-124 «Руслан» для военной логистики НАТО

Киев • УНН

 • 4856 просмотра

Европейское исследование не выявило полноценной замены Ан-124-100 для тяжёлых военных грузов. Решение могут принять в октябре.

Европа рассматривает модернизацию украинских Ан-124 «Руслан» для военной логистики НАТО

Европейские страны рассматривают модернизацию украинских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» как наиболее реалистичное краткосрочное решение для перевозки тяжёлых и негабаритных военных грузов. За 18 месяцев исследований специалисты фактически не нашли полноценной альтернативы этим самолётам, сообщает Defense Express со ссылкой на Opex360, пишет УНН.

Детали

Речь идёт о проекте ESOCA — «Европейской системе для перевозки негабаритных грузов воздушным транспортом», который Европейская комиссия запустила в январе 2025 года.

Исследование стоимостью €20 млн профинансировали Германия, Франция, Италия, Греция, Финляндия, Польша и Нидерланды. По его результатам одним из ключевых вариантов стали инвестиции в глубокую модернизацию украинских Ан-124-100 для продления срока их эксплуатации.

Европа не нашла полноценной замены «Русланам»

Другой предложенный вариант — разработка собственного европейского аналога американского военно-транспортного C-17. Однако это долгосрочный проект, тогда как вопрос стратегической транспортной авиации Европе необходимо решать уже сейчас.

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Ранее Airbus предлагал использовать A300-600ST Beluga, однако эксперимент по перевозке военных негабаритных грузов прекратили в начале 2025 года из-за отсутствия экономически жизнеспособной модели. Привлечение американских и британских C-17 также не считают надёжным долгосрочным решением.

Окончательно определиться между модернизацией украинских «Русланов» и разработкой нового европейского самолёта страны-участницы планируют во время «Стратегических транспортных дней» в Брюсселе 21–22 октября.

Европейцы ищут решение с перспективой до 2040-х годов, поэтому модернизация Ан-124-100 должна прежде всего продлить ресурс самолётов и сохранить их для стратегической военной логистики.

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Степан Гафтко

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