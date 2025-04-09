Airbus выиграла контракт на разработку посадочной платформы для доставки марсохода на Марс в рамках миссии ExoMars, запуск которой запланирован на 2028 год. Контракт создаст около 200 рабочих мест.
Airbus сотрудничает со стартапом Chaise Longue над разработкой двухъярусных пассажирских сидений для самолетов. Концепция предусматривает размещение кресел на двух уровнях вместо багажных полок, что может изменить будущее авиаперевозок.
IATA прогнозирует рекордный доход авиаиндустрии более $1 трлн и 5 млрд пассажиров в 2024 году. Средняя прибыль на пассажира вырастет до $7, несмотря на проблемы с поставками самолетов и геополитические конфликты.
Пентагон заключил контракт со SpaceX на подключение 2500 терминалов Starlink в Украине к защищенной сети Starshield. Контракт будет действовать до 2025 года и обеспечит более безопасную военную связь.
Meteosat-12 - первый геостационарный спутник третьего поколения введен в эксплуатацию. Он обеспечит более точные прогнозы погоды и сможет отслеживать молнии в реальном времени в течение следующих 20 лет.
Три ведущие европейские космические компании планируют создать совместное предприятие для конкуренции со Starlink. Проект под кодовым названием "Bromo" предусматривает разработку нового супер-спутника.
Ведущие европейские разработчики электрических самолетов с вертикальным взлетом столкнулись с финансовыми проблемами. Lilium объявила о банкротстве, а Volocopter может перейти под контроль китайской Geely.
Goldman Sachs прогнозирует рост фондового рынка США до конца 2024 года после победы Трампа. Банк выделил ключевые секторы для инвестирования, включая химическую промышленность, автопром и оборонный сектор.
Airbus планирует сократить до 2500 рабочих мест в своем оборонном и космическом подразделении из-за «сложной бизнес-среды». Сокращения коснутся 7% рабочей силы, конкретные должности будут определены после обсуждения с профсоюзами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в москву в пятницу, чтобы встретиться с президентом россии владимиром путиным в рамках своей "миротворческой миссии", подтвердил его пресс-секретарь.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Майорки в Вену, получил серьезные повреждения от града, разбившего лобовое стекло и носовую часть самолета. Это вынудило пилотов совершить посадку вслепую в Вене.
Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании и технологических гигантов инвестировать в производство вооружений в Украине и создавать совместные оборонные предприятия во время азиатского саммита по безопасности Shangri-La Dialogue.
Правительство Канады предоставило аэрокосмическим компаниям Airbus и Bombardier исключения из ограничений на использование российского титана несмотря на санкции, что вызвало возмущение посла Украины и побудило комитет по иностранным делам Палаты общин провести слушания по поводу этого решения.
Латвийская авиакомпания airBaltic обсудила с украинскими чиновниками свои стратегические планы по возобновлению работы на украинском рынке после того, как воздушное пространство вновь откроется для гражданских полетов после войны.