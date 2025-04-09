В Канаде возмутились освобождением аэрокосмических компаний от российских титановых санкций: вопрос изучат в парламенте

Правительство Канады предоставило аэрокосмическим компаниям Airbus и Bombardier исключения из ограничений на использование российского титана несмотря на санкции, что вызвало возмущение посла Украины и побудило комитет по иностранным делам Палаты общин провести слушания по поводу этого решения.