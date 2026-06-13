Германия не видит быстрого решения по новым истребителям после провала FCAS

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в пятницу, что потребуется время, чтобы решить вопрос разработки нового истребителя после отмены совместной европейской программы производства самолета следующего поколения, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Мы должны очень внимательно посмотреть на то, кто что может сделать с кем и как быстро, по какой цене и с каким участием немецкой промышленности – сказал Писториус в пятницу на международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине.

Поэтому решение еще далеко, сказал он.

В четверг восемь компаний заявили о своей заинтересованности в помощи в разработке нового истребителя. Это оборонное подразделение Airbus, MTU, Hensoldt, MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr и Rohde and Schwarz. Они совместно выступают под названием "Team Gen 6". Планируемый новый истребитель в отрасли называют истребителем шестого поколения.

Инициатива отрасли появилась после отмены франко-германского проекта истребителей FCAS.

Топ-менеджер Airbus Михаэль Шёлльхорн заявил на ILA, что он заинтересован в решении, которое тесно соответствует военным потребностям и не обладает избыточной сложностью. Он назвал сроком разработки середину 2030-х годов - 2040 год. "В отличие от прошлого раза, мы должны согласовать политические, военные и промышленные интересы", - сказал менеджер Airbus.

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