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Провал программы европейского истребителя за €100 млрд заставил искать замену - Politico

Киев • УНН

 • 1912 просмотра

Из-за разногласий между Dassault и Airbus Берлин приостановил программу FCAS. Теперь страны рассматривают закупку F-35 или присоединение к другим проектам.

Провал программы европейского истребителя за €100 млрд заставил искать замену - Politico

Провал программы стоимостью 100 миллиардов евро по созданию европейского истребителя нового поколения заставил страны искать альтернативные варианты, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Почти десять лет программа Future Combat Air System (FCAS) должна была воплощать новое видение европейской военной мощи: совместные усилия Франции, Германии и Испании — при участии Бельгии в качестве наблюдателя — по созданию не просто истребителя, а целой сетевой системы из самолетов, беспилотников, датчиков и спутников, способной конкурировать.

Но после того, как Берлин на этой неделе прекратил программу из-за непримиримых разногласий между французской компанией Dassault Aviation и немецкой Airbus Defence and Space, страны теперь пытаются понять, что делать со своими планами в области военно-воздушных сил.

Германия и Франция отказались от совместной разработки истребителя нового поколения09.06.26, 04:38 • 3678 просмотров

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал провал FCAS "чистой глупостью", предупредив, что европейские страны предпочли "быть незначительными в самой важной части противовоздушной обороны".

Как пишет издание, существует три основных варианта дальнейшего развития событий:

  • первый — это попытка стран пойти собственным путем и создать собственные истребители — предложение, которое уже выдвигают немецкие компании, и которое, по словам Dassault, Франция может осуществить. Но это может привести к дублированию, и ограниченные национальные бюджеты могут оказаться неспособными справиться с нагрузкой;
    • в другом случае страны могли бы обратиться к F-35 от Lockheed Martin, который совершеннее существующих европейских конкурентов. Германия уже стремится расширить свой флот, и Бельгия также использует эти истребители. Но ни Франция, ни Испания их не покупают, и это подрывает идею о том, что Европа будет меньше зависеть от Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа;
      • наконец, страны могли бы присоединиться к существующим проектам — прежде всего к Global Combat Air Programme (GCAP), которую возглавляют Италия, Япония и Великобритания, — или попытаться сохранить части FCAS, такие как беспилотники и так называемое боевое облако.

        Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя14.12.23, 13:51 • 42973 просмотра

        Юлия Шрамко

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