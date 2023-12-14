Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  80961 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  88808 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  103620 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  102655 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  107806 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  108303 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  110790 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
  •  97770 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  134231 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  147683 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  136663 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127131 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122661 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122496 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  123980 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  122857 просмотра
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  110700 просмотра
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

  •  109879 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  107552 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  101415 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
yaponiya-britaniya-i-italiya-podpisali-sovmestnoe-soglashenie-po-razrabotke-noveishego-istrebitelya

Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 11:51  •  18644 просмотра

Read in English

Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о разработке инновационного истребителя-невидимки.

Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о разработке инновационного истребителя-невидимки. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению, стороны планируют создать стелс-истребитель, который должен улучшить военный потенциал, развитие и стратегические преимущества для всех трех стран.

Отмечается, что проект будет способствовать будущей стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальной безопасности в целом

Договор знаменует собой ключевой этап знаковой Глобальной боевой авиационной программы (GCAP), штаб-квартира которой будет расположена в Великобритании

- говорится в заметке.

В ведомстве планируют, что эксплуатация самолета станет возможной до 2035 года. Его планируют оснастить мощным радаром, который может предоставлять в 10 тысяч раз больше данных, чем современные системы, что даст ему преимущество в бою.

Дополнение

Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что совместная разработка истребителя является "незаменимой для обеспечения превосходства в воздухе и обеспечения эффективного сдерживания".

Международная правительственная организация будет управлять совместным предприятием частного сектора, в которое входят японская Mitsubishi Heavy, британская BAE Systems PLC и итальянская Leonardo, чтобы наблюдать за разработкой самолета. 

Его возглавит японский чиновник, а совместным предприятием будет руководить представитель Италии. Работников на высших должностях планируют менять каждые несколько лет.

Напомним

Американский бомбардировщик B-21 Raider в форме летающего крыла совершил свой первый полет. 

Ожидается, что эти самолеты будут стоить примерно 550 миллионов долларов каждый или около 750 миллионов долларов США с поправкой на инфляцию. Однако ВВС оставили информацию о ценах засекреченной, что затрудняет проверку предложенной стоимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрыть небо: Military Media Center рассказал о возможностях F-16

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
Японія, Британія й Італія підписали спільну угоду щодо розробки новітнього винищувача
Japan, Britain and Italy sign a joint agreement to develop a new fighter jet
Новости по теме

Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя

Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о разработке инновационного истребителя-невидимки.

Новости Мира •   •  18644 просмотра
Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксперты КНИИСЭ исследуют изъятые частные коллекции, в том числе Виктора Медведчука, для установления их культурной ценности и подлинности в рамках уголовного производства.

Криминал и ЧП •   •  80961 просмотра
Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

"Такой необходимости нет": путин о новой волне мобилизации в рф

путин заявляет, что россии не нужна новая мобилизация.

Новости Мира •   •  20283 просмотра
"Такой необходимости нет": путин о новой волне мобилизации в рф

Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф

Российские обстрелы в Херсоне ранили пожилую женщину, нанесли материальный ущерб и привели к перебоям с электроснабжением. Атаки осуществлялись с использованием БПЛА и ракет, сообщается о дополнительных жертвах в близлежащем регионе.

Война •   •  27954 просмотра
Разбитые жилые дома и линии электропередач: как выглядит Херсонщина после ночной атаки рф

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части, считает Николай Бабенко из Ассоциации "Мясной промышленности".

Политика •   •  88808 просмотра
Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

В Крыму прогремел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолет

В Красногвардейском районе оккупированного Крыма прогремел мощный взрыв, после чего в воздухе появился российский вертолет.

Война •   •  22438 просмотра
В Крыму прогремел мощный взрыв: россияне подняли в небо вертолет

Замораживание войны в Украине может угрожать нападением рф на страны НАТО - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Кулеба предупреждает, что прекращение огня в Украине может позволить россии подготовиться к более жестокой будущей атаке, что потенциально угрожает соседям Украины и странам НАТО.

Война •   •  25889 просмотра
Замораживание войны в Украине может угрожать нападением рф на страны НАТО - Кулеба

путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"

Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.

Война •   •  26556 просмотра
путин назвал условия окончания войны: "Когда мы достигнем своих целей"

В 2023 году погибли 45 журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности - Репортеры без границ

В 2023 году (за 11 месяцев до 1 декабря) при исполнении профессиональных обязанностей было убито 45 журналистов. Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".

Общество •   •  21314 просмотра
В 2023 году погибли 45 журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности - Репортеры без границ

"Это исторический шанс": президент Литвы перед саммитом ЕС напомнил Венгрии о принципе единогласия

Президент Литвы Науседа подчеркивает важность единогласия в принятии решений в ЕС, предостерегая от злоупотребления принципом, и подчеркивает исторический шанс начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

Политика •   •  20903 просмотра
"Это исторический шанс": президент Литвы перед саммитом ЕС напомнил Венгрии о принципе единогласия