Япония, Британия и Италия подписали совместное соглашение по разработке новейшего истребителя

Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о разработке инновационного истребителя-невидимки. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению, стороны планируют создать стелс-истребитель, который должен улучшить военный потенциал, развитие и стратегические преимущества для всех трех стран.

Отмечается, что проект будет способствовать будущей стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальной безопасности в целом

Договор знаменует собой ключевой этап знаковой Глобальной боевой авиационной программы (GCAP), штаб-квартира которой будет расположена в Великобритании - говорится в заметке.

В ведомстве планируют, что эксплуатация самолета станет возможной до 2035 года. Его планируют оснастить мощным радаром, который может предоставлять в 10 тысяч раз больше данных, чем современные системы, что даст ему преимущество в бою.

Дополнение

Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что совместная разработка истребителя является "незаменимой для обеспечения превосходства в воздухе и обеспечения эффективного сдерживания".

Международная правительственная организация будет управлять совместным предприятием частного сектора, в которое входят японская Mitsubishi Heavy, британская BAE Systems PLC и итальянская Leonardo, чтобы наблюдать за разработкой самолета.

Его возглавит японский чиновник, а совместным предприятием будет руководить представитель Италии. Работников на высших должностях планируют менять каждые несколько лет.

Напомним

Американский бомбардировщик B-21 Raider в форме летающего крыла совершил свой первый полет.

Ожидается, что эти самолеты будут стоить примерно 550 миллионов долларов каждый или около 750 миллионов долларов США с поправкой на инфляцию. Однако ВВС оставили информацию о ценах засекреченной, что затрудняет проверку предложенной стоимости.

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