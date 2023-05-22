Закрити небо: Military Media Center розповів про можливості F-16

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Цінність як бойової одиниці винищувача F-16 в його універсальності. Він виконує функції бомбардувальника, ППО і навіть елемента радіоелектронної боротьби. Різноманітність засобів ураження на які здатен літак вражає, а масовість його виробництва спрощує обслуговування, пише УНН з посиланням на Military Media Center.

Деталі

F-16 – це багатоцільовий винищувач, який поруч зі своїм прямим призначенням повітряного бою, може використовуватися як тактичний бомбардувальник, елемент ППО і навіть спеціалізований літак радіоелектронної боротьби. Таким чином F-16 об’єднує в собі функціонал усіх головних радянських платформ, які сьогодні використовують ПС ЗС України, пояснюють Сили оборони.

Різноманітність засобів ураження, які здатна нести ця платформа, дійсно вражає, йдеться в повідомленні центру. Ракети «повітря-повітря»: базові AIM-7 та AIM-120 AMRAAM (в останній модифікації ракети здатні вражати ціль у режимі самонаведення на відстані 180 км); ракети «повітря-земля»: штурмова AGM-65 «Маверік», протикорабельна і вже відома ворогу в наземній версії AGM-84 «Гарпун», не менш знайома протирадіолокаційна AGM-88 HARM, а також крилата ракета AGM-158 JASSM від Lockheed Martin (HIMARS). Остання в базовій версії здатна наробити знатної бавовни на відстані 370 км. Також можуть використовуватися різноманітні бомби: кориговані, вільнопадаючі, запальні, касетні. Одним словом, здивувати ворога є чим.

Хоча F-16 трохи поступається льотній маневровості МіГ-29, ця несуттєва різниця повністю нівелюється просунутою електронікою, яка дозволяє декласувати ворога на далеких дистанціях. Дальність виявлення цілей радаром AN/APG-80 складає майже 200 км, а прицільні контейнери AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN або AN/AAQ-28 LITENING дозволяють точно відпрацювати ворожі цілі

F-16 наймасовіший літак 4 покоління. Всього було випущено близько 4,600 винищувачів цього типу, а це майже втричі більше, ніж МіГ-29. Масовість передбачає розвинуту інфраструктуру, яка стане в пригоді при обслуговуванні й підтримці бойових спроможностей літака, тоді як дефіцит деталей для радянських платформ зі зрозумілих причин наростатиме.

Доповнення

Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, заявив під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Японії Президент Володимир Зеленський, додавши, що не знає, в якій кількості та коли це буде. Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону припустив, що для початку Україна отримає 12-18 винищувачів F-16.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коаліція винищувачів F-16 для України: голова дипломатії ЄС вважає, що підготовка пілотів уже розпочалася

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