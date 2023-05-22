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Коаліція винищувачів F-16 для України: голова дипломатії ЄС вважає, що підготовка пілотів уже розпочалася

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель привітав прогрес, досягнутий на саміті G7, щодо коаліції винищувачів F-16 для України і вважає, що підготовка пілотів уже розпочалася. Про це він сказав журналістам перед зустріччю голів МЗС країн ЄС у понеділок, пише УНН.

Цитата

"Це гарна ініціатива. Це добре, що вихідці з "Групи семи" вирішили нарешті підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну винищувачами, які їм потрібні. Тож я думаю, що підготовка пілотів уже розпочалася, це перше, що треба зробити", - ідеться в оприлюдненій пресслужбою заяві Борреля у відповідь на запитання про прогрес у коаліції винищувачів F-16 для України.

Нагадаємо

Боррель сподівається, що невдовзі можна буде забезпечити Україну цим видом озброєння.

Доповнення

Приїзд Президента України Володимир Зеленського на саміт G7 збігся із рішенням Білого дому розпочати навчання українських пілотів винищувачам F-16, а також дозволити союзникам відправляти ці літаки України.

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