Боррель: гарна ідея G7 про F-16 для України, сподіваюся, це невдовзі станеться
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель позитивно оцінив ідею країн "Групи семи" (G7) щодо винищувачів F-16 для України і сподівається, що невдовзі Україну зможуть забезпечити таким видом озброєння. Про це він сказав журналістам перед зустріччю голів МЗС країн ЄС у понеділок, пише УНН.
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"Це гарна ідея, це гарні слова про те, що надійшли від G7, що нарешті вони вирішили підготувати підгрунтя, щоб забезпечити Україну реактивними винищувачами, які їй потрібні", - зазначив Боррель, відповідаючи на запитання про рішення G7 стосовно F-16 для України.
З його слів, навчання пілотів - це перше, що потрібно зробити. "І сподіваємося, що невдовзі ми зможемо забезпечити Україну таким видом озброєння", - сказав він.
Нагадаємо
Приїзд Президента України Володимир Зеленського на саміт G7 збігся із рішенням Білого дому розпочати навчання українських пілотів винищувачам F-16, а також дозволити союзникам відправляти ці літаки України.