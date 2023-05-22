Боррель: хорошая идея G7 о F-16 для Украины, надеюсь, это вскоре произойдет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил идею стран "Группы семи" (G7) относительно истребителей F-16 для Украины и надеется, что вскоре Украину смогут обеспечить таким видом вооружения. Об этом он сказал журналистам перед встречей глав МИД стран ЕС в понедельник, пишет УНН.
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"Это хорошая идея, это хорошие слова о том, что поступили от G7, что наконец-то они решили подготовить почву, чтобы обеспечить Украину реактивными истребителями, которые ей нужны", - отметил Боррель, отвечая на вопрос о решении G7 относительно F-16 для Украины.
По его словам, обучение пилотов - это первое, что нужно сделать. "И надеемся, что вскоре мы сможем обеспечить Украину таким видом вооружения", - сказал он.
Напомним
Приезд Президента Украины Владимир Зеленского на саммит G7 совпал с решением Белого дома начать обучение украинских пилотов истребителям F-16, а также позволить союзникам отправлять эти самолеты Украине.