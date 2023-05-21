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Байден офіційно заявив, що США тренуватимуть українських пілотів для F-16

Байден офіційно заявив, що США тренуватимуть українських пілотів для F-16

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Японії, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я сказав (на зустрічі з Володимиром Зеленським – ред.), що США разом із союзниками та партнерами почнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16", – повідомив сказав він.

Деталі

Президент зазначив, що це посилить здатність України захищати себе у довгостроковій перспективі.

"Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі", – додав Байден.

Раніше про намір навчати українських пілотів заявили в Канаді. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коаліція винищувачів: експерт розповів, скільки часу необхідно для навчання українських пілотів та як вирішити питання з техобслуговуванням

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