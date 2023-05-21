Байден офіційно заявив, що США тренуватимуть українських пілотів для F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських пілотів для F-16. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Японії, передає кореспондент УНН.
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"Я сказав (на зустрічі з Володимиром Зеленським – ред.), що США разом із союзниками та партнерами почнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16", – повідомив сказав він.
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Президент зазначив, що це посилить здатність України захищати себе у довгостроковій перспективі.
"Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі", – додав Байден.
Раніше про намір навчати українських пілотів заявили в Канаді.
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