Прем'єр Канади підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Канада буде і надалі надавати допомогу Україні. Поточні зусилля в наданні військової допомоги можуть включати навчання українських пілотів. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час свого перебування на саміті «Групи семи», повідомляє УНН з посиланням на канадське видання Infotel.
Підтримка союзників має вирішальне значення для виживання України в умовах російського вторгнення, і країни, які виступають за припинення вогню, мають визнати, що винна росія, заявив у неділю прем'єр-міністр Джастін Трюдо.
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«Якби ми не були там зі значною військовою підтримкою, сьогодні Україна не встояла б», — сказав Трюдо журналістам на прес-конференції після участі в саміті лідерів G7 у Хіросімі, Японія.
«Ми, не вагаючись, і надалі слідкуватимемо за тим, щоб росії знову не вдалося виправити ситуацію в цьому світі», — сказав він.
Під час триденного саміту Сполучені Штати підтвердили, що дозволять західним союзникам направити винищувачі американського виробництва для підтримки військових дій України.
На запитання, як Канада може підтримати ці зусилля, Трюдо сказав, що поточні зусилля канадських збройних сил можуть включати навчання пілотів. «Звичайно, ми не проти допомагати різними способами».
«Необхідно не припинення вогню. Це мир. І цей мир може бути досягнутий тільки в тому випадку, якщо росія вирішить зупинити триваюче вторгнення в суверенного сусіда», — сказав прем'єр.
Трюдо сказав, що нерозважлива ядерна риторика росії, поряд із погрозами з боку Північної Кореї та невизначеністю навколо Ірану, призвели до необхідності пам'ятати про небезпеки поширення ядерної зброї.
«Ми повинні дуже серйозно поставитися до загроз глобальному миру і безпеці, які зараз навколо нас», - сказав Трюдо.