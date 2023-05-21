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Премьер Канады подтвердил, что страна примет украинских пилотов на обучение

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Канада будет и впредь оказывать помощь Украине. Текущие усилия в оказании военной помощи могут включать обучение украинских пилотов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего пребывания на саммите «Группы семи», сообщает УНН со ссылкой на канадское издание Infotel.

Поддержка союзников имеет решающее значение для выживания Украины в условиях российского вторжения, и страны, выступающие за прекращение огня, должны признать, что виновата россия, заявил в воскресенье премьер-министр Джастин Трюдо.

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«Если бы мы не были там со значительной военной поддержкой, сегодня Украина не устояла бы», — сказал Трюдо журналистам на пресс-конференции после участия в саммите лидеров G7 в Хиросиме, Япония.

«Мы, не колеблясь, и впредь будем следить за тем, чтобы россии снова не удалось исправить ситуацию в этом мире», — сказал он.

Во время трехдневного саммита Соединенные Штаты подтвердили, что разрешат западным союзникам направить истребители американского производства для поддержки военных действий Украины.

На вопрос, как Канада может поддержать эти усилия, Трюдо сказал, что текущие усилия канадских вооруженных сил могут включать обучение пилотов. «Конечно, мы не против помогать разными способами».

«Необходимо не прекращение огня. Это мир. И этот мир может быть достигнут только в том случае, если россия решит остановить продолжающееся вторжение в суверенного соседа», — сказал премьер.

Трюдо сказал, что безрассудная ядерная риторика россии, наряду с угрозами со стороны Северной Кореи и неопределенностью вокруг Ирана, привели к необходимости помнить об опасностях распространения ядерного оружия.

«Мы должны очень серьезно отнестись к угрозам глобальному миру и безопасности, которые сейчас вокруг нас», - сказал Трюдо.

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