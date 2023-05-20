Коаліція винищувачів: США підтвердили підтримку зусиль з навчань українських пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сполучені Штати долучаться до спільних зусиль союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу, передає УНН.
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"Ми надали Україні те, що їй потрібно, на основі тісних консультацій між нашими і їхніми військовими. Зараз ми перейшли до обговорення, як вдосконалити Повітряні сили України як частину наших довгострокових зобов'язань щодо самооборони України", - заявив Салліван.
Деталі
Він додав, що на сьогодні Вашингтон виконав "усі зобов'язання" щодо озброєння, необхідного для очікуваного українського контрнаступу проти російських загарбників, тому "настав час сказати: "Що знадобиться Україні, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії, коли ми рухатимемося вперед?"
Радник нагадав, що президент США Джо Байден повідомив своїх колег із G7, що Вашингтон підтримуватиме спільні зусилля з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
"Упродовж наступних місяців навчання ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і скільки", - повідомив він.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Лондону 15 травня заявив, що Україна спільно зі Сполученим Королівством планує створити "коаліцію винищувачів", щоб захистити українське небо. До неї наразі входять Велика Британія, Франція, Нідерланди, Португалія та Данія.
Радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань.
Раніше
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван пояснив, що Вашингтон не передав винищувачі до очікуваного контрнаступу тому, що вони "не були першими у списку" необхідного озброєння для наступу.
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