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Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16 - радник глави Міноборони

Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16 - радник глави Міноборони

Київ • УНН

 • 946853 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Україна хоче отримати від 40 до 50 одиниць винищувачів F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань. Про це повідомив радник міністра оборони України Юрій Сак у коментарі виданню Politico, пише УНН.

Цитата

"Україна хоче загалом від 40 до 50 F-16, щоб сформувати три-чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань", - йдеться у коментарі.

Деталі

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова заявив про те, що Зеленський хоче, щоб питання бойових літаків було головним на порядку денному на саміті G7 в японському місті Хіросіма та згодом на щорічному саміті НАТО в Литві, який повинен відбутися в липні.

За інформацією Politico Сак заявив, що Зеленський отримав "запевнення" від західних лідерів, що вони обговорять це питання найближчими днями. Це відбулось під час останнього європейського турне Президента України.

Попри те, що такі країни як Британія, Італія, Франція та Німеччина не можуть надати Україні винищувачі F-16, радник глави Міноборони запевнив, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", і Україна хотіла б, щоб вони "заохочували" до цього кроку таких союзників, як США та Туреччина.

Київ заявляє західним лідерам, що потреба в сучасних літаках стала гострішою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані бомби, які досягають цілей на більших відстанях. Наразі Україна не має "нічого, щоб зупинити" російські літаки, які їх перевозять, сказав Сак.

"Всі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про реактивну коаліцію - це дуже перспективний знак. Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16", - сказав він.

Нагадаємо

Велика Британія розпочне навчання українських пілотів, а також докладає зусиль щодо співрпаці з іншими країнами стосовно можливої відправки F-16 в Україну.

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