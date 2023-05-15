Лондон каже, рухає тему F-16 для України: анонсував навчання українських пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Велика Британія розпочне навчання українських пілотів, а також докладає зусиль щодо співрпаці з іншими країнами стосовно можливої відправки F-16 в Україну, пише УНН з посиланням на заяву британського уряду.
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Вказано, що у лютому прем'єр-міністр країни Ріші Сунак оголосив, що "Велика Британія розробить нову програму навчання для українських пілотів, щоб підтримати їхні зусилля щодо створення нових українських ВПС із використанням літаків F16 стандарту НАТО".
"Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів для проходження базової підготовки. Це адаптує програму, яку використовують британські пілоти, щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть застосовувати різні типи літаків. Це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії щодо співпраці з іншими країнами щодо надання літаків F16 - винищувачів, яким надає перевагу Україна", - сказано у заяві.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Лондоні, анонсував зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії.
В офісі Сунака перед зустріччю з Зеленським підтвердили надання ударних дронів великої дальності.
Візитом до Лондона Глава держави продовжив європейське турне, після візитів на вихідних до Рима, Берліна та Парижа.