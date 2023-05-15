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Лондон говорит, двигает тему F-16 для Украины: анонсировал обучение украинских пилотов

Киев • УНН

 • 686917 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Великобритания начнет обучение украинских пилотов, а также прилагает усилия по сотрудничеству с другими странами относительно возможной отправки F-16 в Украину, пишет УНН со ссылкой на заявление британского правительства.

Детали

Указано, что в феврале премьер-министр страны Риши Сунак объявил, что "Великобритания разработает новую программу обучения для украинских пилотов, чтобы поддержать их усилия по созданию новых украинских ВВС с использованием самолётов F16 стандарта НАТО".

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов для прохождения базовой подготовки. Это адаптирует программу, которую используют британские пилоты, чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов. Это обучение идет бок о бок с усилиями Великобритании по сотрудничеству с другими странами по предоставлению самолетов F16 - истребителей, которым отдает предпочтение Украина", - сказано в заявлении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Лондоне, анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании.

В офисе Сунака перед встречей с Зеленским подтвердили предоставление ударных дронов большой дальности.

Визитом в Лондон Глава государства продолжил европейское турне, после визитов на выходных в Рим, Берлин и Париж.

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