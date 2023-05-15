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Офіційно: в офісі Сунака перед зустріччю з Зеленським підтвердили надання ударних дронів великої дальності

Офіційно: в офісі Сунака перед зустріччю з Зеленським підтвердили надання ударних дронів великої дальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В офісі прем'єр-міністра Великої Британії перед зустріччю голови британського уряду Ріші Сунака з Президентом України Володимиром Зеленським офіційно підтвердили надання сотень ударних безпілотників великої дальності, ідеться у заяві британського уряду, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні прем’єр-міністр підтвердить подальше надання Сполученим Королівством сотень ракет протиповітряної оборони та додаткових безпілотних літальних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників великої дальності з дальністю понад 200 км. Усі вони будуть доставлені протягом найближчих місяців, у той час, як Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, яке триває", - ідеться в офіційній заяві.

Деталі

Як зазначається, це обладнання "підтримуватиме Україну впродовж наступних місяців" "для протидії російським силам".

Як повідомляється, під час сьогоднішньої зустрічі прем’єр-міністр Сунак обговорить із Президентом Зеленським, яка підтримка потрібна Україні з боку міжнародної спільноти, "як щодо терміново (необхідного - ред.) військового обладнання, так і щодо довгострокової оборони".

Вказано, що у лютому прем'єр-міністр Сунак оголосив, що "Велика Британія розробить нову програму навчання для українських пілотів, щоб підтримати їхні зусилля щодо створення нових українських ВПС із використанням літаків F16 стандарту НАТО".

"Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів для проходження базової підготовки. Це адаптує програму, яку використовують британські пілоти, щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть застосовувати різні типи літаків. Це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії по роботі з іншими країнами з надання літаків F16 - винищувачів, яким надає перевагу Україна", - сказано у заяві.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Лондоні, анонсував зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії.

Візитом до Лондона Глава держави продовжив європейське турне, після візитів на вихідних до Рима, Берліна та Парижа.

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