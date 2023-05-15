Зеленський сьогодні у Лондоні: зустрінеться із Сунаком
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні у Лондоні, анонсував зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, пише УНН.
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"Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями", - написав Зеленський у соцмережах.
Доповнення
Візитом до Лондона Глава держави продовжив європейське турне, відвідавши на вихідних Рим, Берлін та Париж.