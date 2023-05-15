Зеленский сегодня в Лондоне: встретится с Сунаком

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"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", - написал Зеленский в соцсетях.

Дополнение

Визитом в Лондон Глава государства продолжил европейское турне, посетив на выходных Рим, Берлин и Париж.