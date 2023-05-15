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Официально: в офисе Сунака перед встречей с Зеленским подтвердили предоставление ударных дронов большой дальности

Официально: в офисе Сунака перед встречей с Зеленским подтвердили предоставление ударных дронов большой дальности

Киев • УНН

 • 847370 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В офисе премьер-министра Великобритании перед встречей главы британского правительства Риши Сунака с Президентом Украины Владимиром Зеленским официально подтвердили предоставление сотен ударных беспилотников большой дальности, говорится в заявлении британского правительства, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Соединенным Королевством сотен ракет противовоздушной обороны и дополнительных беспилотных летательных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с дальностью более 200 км. Все они будут доставлены в течение ближайших месяцев, в то время, как Украина готовится усилить свое сопротивление российскому вторжению, которое продолжается", - говорится в официальном заявлении.

Детали

Как отмечается, это оборудование "будет поддерживать Украину в течение следующих месяцев" "для противодействия российским силам".

Как сообщается, во время сегодняшней встречи премьер-министр Сунак обсудит с Президентом Зеленским, какая поддержка нужна Украине со стороны международного сообщества, "как в отношении срочно (необходимого - ред.) военного оборудования, так и в отношении долгосрочной обороны".

В феврале премьер-министр Сунак объявил, что "Великобритания разработает новую программу обучения для украинских пилотов, чтобы поддержать их усилия по созданию новых украинских ВВС с использованием самолетов F16 стандарта НАТО".

"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов для прохождения базовой подготовки. Это адаптирует программу, которую используют британские пилоты, чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов. Это обучение идет бок о бок с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F16 - истребителей, которые предпочитает Украина", - говорится в заявлении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Лондоне анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании.

Визитом в Лондон Глава государства продолжил европейское турне после визитов на выходных в Рим, Берлин и Париж.

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